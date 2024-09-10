Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-агент Месси назвал клубы, которые им интересовались
Испания
10 сентября 2024, 16:39 |
273
0

Экс-агент Месси назвал клубы, которые им интересовались

Аргентинец мог оказаться в «Реале» или «Арсенале»

10 сентября 2024, 16:39 |
273
0
Экс-агент Месси назвал клубы, которые им интересовались
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Первый агент Лионеля Месси Орасио Гаджоли рассказал о том, какие клубы интересовались аргентинцем в молодости:

«Реал» интересовался им, когда был молод. Емы было 16-17 лет. Но Лео никогда не хотел покидать «Барселону». «Арсенал» также проявлял интерес к подписанию Месси в начале его карьеры. Но он не хотел покидать «Барсу».

Напомним, в структуре «Барселоны» Месси оказался в 2000 году в 13-летнем возрасте. Он выступал за клуб до 2021 года.

Напомним, Месси не был номинирован на Золотой мяч-2024.

По теме:
Шанс для Зинченко. В Англии обсуждают проблемы Арсенала с травмами
Реал Сосьедад – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч чемпионата Испании Жирона – Барселона
Лионель Месси Барселона Реал Мадрид Арсенал Лондон
Олег Дидух Источник: Marca
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Мы говорили об этом годами». В Жироне признались, почему продали Довбика
Футбол | 09 сентября 2024, 17:44 0
«Мы говорили об этом годами». В Жироне признались, почему продали Довбика
«Мы говорили об этом годами». В Жироне признались, почему продали Довбика

Спортивный директор клуба Кике Карсель заявил, что «Жирона» – команда продаж

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Было важное решение вернуться в Украину, жить в Киеве»
Футбол | 10 сентября 2024, 16:10 0
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Было важное решение вернуться в Украину, жить в Киеве»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Было важное решение вернуться в Украину, жить в Киеве»

Президент УАФ отметил, что уже привык жить в новых для себя условиях

Минус один. Известна заявка Украины на матч с Чехией
Футбол | 10.09.2024, 09:55
Минус один. Известна заявка Украины на матч с Чехией
Минус один. Известна заявка Украины на матч с Чехией
«Этого было мало». Джошуа назвал самое болезненное поражение в карьере
Бокс | 10.09.2024, 08:42
«Этого было мало». Джошуа назвал самое болезненное поражение в карьере
«Этого было мало». Джошуа назвал самое болезненное поражение в карьере
«Он точно его нокаутирует». Амир Хан назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Бокс | 10.09.2024, 10:07
«Он точно его нокаутирует». Амир Хан назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он точно его нокаутирует». Амир Хан назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Первый тренер братьев Кличко назвал отличия Виталия от Владимира
Первый тренер братьев Кличко назвал отличия Виталия от Владимира
09.09.2024, 06:21 6
Бокс
Легендарный Леннокс Льюис оценил шансы Фьюри в реванше с Усиком
Легендарный Леннокс Льюис оценил шансы Фьюри в реванше с Усиком
10.09.2024, 11:46
Бокс
Известный коуч назвал двух игроков, из-за которых Украина проиграла Албании
Известный коуч назвал двух игроков, из-за которых Украина проиграла Албании
09.09.2024, 08:41 9
Футбол
Сергей РЕБРОВ – о матче с Чехией, поражении от Албании и Мудрике
Сергей РЕБРОВ – о матче с Чехией, поражении от Албании и Мудрике
09.09.2024, 18:54 91
Футбол
Виктор ВАЦКО: «Левый берег построил стадион за 1,5 года. А Ингулец?»
Виктор ВАЦКО: «Левый берег построил стадион за 1,5 года. А Ингулец?»
09.09.2024, 18:11 19
Футбол
Холифилд назвал боксера, который был сильнее культовых Тайсона и Льюиса
Холифилд назвал боксера, который был сильнее культовых Тайсона и Льюиса
09.09.2024, 00:17
Бокс
«Чего врать». В Кривбассе раскрыли предложение Шахтера по доигрыванию
«Чего врать». В Кривбассе раскрыли предложение Шахтера по доигрыванию
09.09.2024, 08:11 7
Футбол
«Будем откровенны». Экс-игрок сборной поведал, что нужно делать с Ребровым
«Будем откровенны». Экс-игрок сборной поведал, что нужно делать с Ребровым
09.09.2024, 08:57 26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем