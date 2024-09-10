Экс-агент Месси назвал клубы, которые им интересовались
Аргентинец мог оказаться в «Реале» или «Арсенале»
Первый агент Лионеля Месси Орасио Гаджоли рассказал о том, какие клубы интересовались аргентинцем в молодости:
«Реал» интересовался им, когда был молод. Емы было 16-17 лет. Но Лео никогда не хотел покидать «Барселону». «Арсенал» также проявлял интерес к подписанию Месси в начале его карьеры. Но он не хотел покидать «Барсу».
Напомним, в структуре «Барселоны» Месси оказался в 2000 году в 13-летнем возрасте. Он выступал за клуб до 2021 года.
Напомним, Месси не был номинирован на Золотой мяч-2024.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Спортивный директор клуба Кике Карсель заявил, что «Жирона» – команда продаж
Президент УАФ отметил, что уже привык жить в новых для себя условиях