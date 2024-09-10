Серхио Рамос отклонил предложение от новичка МЛС
Легендарный испанец не перейдет в «Сан-Диего»
Легендарный защитник Серхио Рамос, который сейчас находится в статусе свободного агента, отклонил предложение от американского «Сан-Диего». Об этом сообщают испанские СМИ.
«Сан-Диего» в следующем году дебютирует в МЛС, и сейчас собирает состав на первый сезон в американской лиге. Однако договориться с Рамосом не удалось: 38-летнего ветерана не устроила ни финансовая сторона вопроса, ни статус в команде, который ему предлагали.
Ранее сообщалось о том, что Рамос близок к переходу в Саудовскую Аравию.
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