Серхио Рамос отклонил предложение от новичка МЛС

Легендарный защитник Серхио Рамос, который сейчас находится в статусе свободного агента, отклонил предложение от американского «Сан-Диего». Об этом сообщают испанские СМИ.

«Сан-Диего» в следующем году дебютирует в МЛС, и сейчас собирает состав на первый сезон в американской лиге. Однако договориться с Рамосом не удалось: 38-летнего ветерана не устроила ни финансовая сторона вопроса, ни статус в команде, который ему предлагали.

Ранее сообщалось о том, что Рамос близок к переходу в Саудовскую Аравию.