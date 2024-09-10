Было всего 5 матчей. Статистика встреч Украины и Чехии

Сегодня в 21:45 начнется матч 2-го тура Лиги наций между Украиной и Чехией, который станет шестым в истории противостояний двух национальных команд.

Сборная Украины разгромно проиграла первый матч в 2011 году, но после этого подобных неудач не было: победы 2:1 и 1:0, а также ничейные результаты 0:0 и 1:1.

Обе сборные подходят к матчу с поражениями на старте Лиги наций: Чехия проиграла Грузии 1:4, а Украина уступила Албании 1:2.