Сборная УКРАИНЫ10 сентября 2024, 15:48 |
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Было всего 5 матчей. Статистика встреч Украины и Чехии
Сборные проведут только шестой матч
10 сентября 2024, 15:48 |
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Сегодня в 21:45 начнется матч 2-го тура Лиги наций между Украиной и Чехией, который станет шестым в истории противостояний двух национальных команд.
Сборная Украины разгромно проиграла первый матч в 2011 году, но после этого подобных неудач не было: победы 2:1 и 1:0, а также ничейные результаты 0:0 и 1:1.
Обе сборные подходят к матчу с поражениями на старте Лиги наций: Чехия проиграла Грузии 1:4, а Украина уступила Албании 1:2.
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Якщо програють цей матч, то буде дві перемоги, дві поразки і дві нічиї.
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