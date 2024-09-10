Юрий ГАБОВДА: «Украина в Праге возьмет верх – 2:1»
Директор «Вереса» свою футбольную карьеру завершал в Чехии
10 сентября национальная сборная Украины по футболу проведет в Праге второй поединок Лиги наций – с чехами.
Спортивный директор ФК «Верес» Юрий Габовда, который завершал свою карьеру футболиста в составе именитой «Дуклы» из Праги, в разговоре с корреспондентом Sport.ua рассказал, чем силен сегодняшний оппонент подопечных Сергея Реброва, посоветовал, как надо сыграть нашим ребятам, чтобы склонить чаши весов на свою сторону:
– Прежде всего, я убежден, что сборные Чехии и Украины уже сделали выводы после стартовых неудач и постараются сегодня продемонстрировать свои лучшие качества.
– Тогда на Ваш взгляд, чем опасен сегодняшний соперник наших ребят?
– Чехи действуют в силовой манере, пользуются длинными передачами, пытаются навязать оппоненту жесткую борьбу. Поэтому важно быть неуступчивыми в единоборствах. Также в арсенале чехов есть домашние заготовки при розыгрыше стандартных положений, вбрасывании аутов, ведь гренадеры Соучек, Шик мастерски действуют на «втором этаже». Вот почему нашим надо быть максимально сконцентрированными.
Хотя в последнее время игра чехов стала более разнообразной. Сказывается то, что многие игроки выступают не только в Англии, но и в зарубежных клубах с другим стилем.
– Что может помочь украинцам дать бой настырному сопернику, который после разгрома в Тбилиси будет стараться реабилитироваться в родных стенах?
– Наши главные «козыри» – более быстрое принятие решений на футбольном поле, в скоростных маневрах. Важно наладить игру в пас, чтобы мгновенно переходить от обороны в наступление и использовать пространство у владений хозяев.
– После неудачи с албанцами изменения в составе украинцев будут?
– Думаю, что минимальные. Возможно появление в старте Тараса Степаненко, Михаила Мудрика. Хотя сложно что-то предсказать, когда находишься вне сборной. Поэтому остается надеяться, что Сергей Ребров сделает правильный выбор.
– Что скажете о болельщиках сборной Чехии?
– Матч будет проходить на «Эден Арене» – клубном стадионе «Славии». Фаны этой команды очень шумные и в последних успехах пражан на международной арене есть и их заслуга. Есть надлежащая поддержка дома и у сборной Чехии, но не надо забывать, что сегодня на стадионе будет немало украинских болельщиков, и думаю, что наш 12 игрок не подведет.
– Тогда напоследок, сделайте прогноз на сегодняшнее противостояние в Праге?
– Если украинцы продемонстрируют свои лучшие качества, нивелируют сильные стороны чехов, то возьмут верх – 2:1.
Ранее бывший голкипер Владимир Цыткин оценил шансы украинцев во втором матче Лиги наций.
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