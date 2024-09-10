Владимир ЦЫТКИН: «Очень многое будет зависеть от Трубина»

Бывший вратарь «Динамо», «Зари», «Оболони» Владимир Цыткин, который затем длительное время работал со сборными Украины всех возрастов, эксклюзивно для Sport.ua поделился своими ожиданиями от сегодняшнего противостояния в Лиге наций между футболистами Чехии и Украины:

- Когда тренировал юниорские и молодежные сборные Украины, то наши пути часто пересекались с чешскими сверстниками, которые отличались хорошей выучкой, качественной организацией игры. В последние годы чехи прибавили и в скоростной технике, что позволило им улучшить свои результаты на международной арене.

На мой взгляд, сегодня многое будет зависеть, как украинцы сыграют в обороне. В составе чешской сборной немало высоких футболистов, которые опасны при розыгрыше стандартных положений. Наши защитники, к сожалению, как раз не могут похвастаться надежностью на «втором этаже». Остается надеяться, что Анатолий Трубин в Праге докажет, что четко играет не только на линии ворот.

Думаю, что по сравнению с неудачным стартовым матчем с албанцами, в составе украинской сборной будут изменения. Можно предположить появление с первых минут на поле Тараса Степаненко и Андрея Ярмоленко, думаю, что Михаил Мудрик выйдет на замену, когда его скорость принесет больше пользы. Склоняюсь к тому, что наши обязательно забьют, вот еще бы только свои ворота сохранить на «замке», – сказал Цыткин.

Ранее спортивный журналист и комментатор Игорь Цыганык перед матчем с Чехией в Лиге наций высказался относительно возможной отставки Сергея Реброва с поста главного тренера сборной Украины.