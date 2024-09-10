Цыганык высказался относительно возможной отставки Реброва
Специалист был уверен, что в игре сборной при этом тренере случится прорыв
Спортивный журналист и комментатор Игорь Цыганик перед матчем с Чехией в Лиге наций высказался относительно возможной отставки Сергея Реброва с поста главного тренера сборной Украины.
«Возможна ли отставка Реброва в случае неудачи? Я не хочу об этом говорить. Я услышал главную историю, которую сказал Ребров. Он сказал так: «Если я почувствую, что ничего не могу дать этой сборной, то сам уйду и никакой контракт меня не удержит». Каждый человек должен принимать сам решение.
Я не являюсь человеком, который должен спрашивать за результат, как например, руководитель УАФ Андрей Шевченко. Он должен это делать. Хотя, с другой стороны, Ребров является вице-президентом УАФ и получается, что он сам должен оценивать свою работу.
Я буду констатировать то, что сейчас есть, а есть оно не очень хорошо. Я должен признать, что был одним из главных людей, кто ждал прихода Реброва и был уверен, что это будет прорыв. А получилось совсем все не так», – сказал Цыганык.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Игра первого раунда длилась 1 час 53 минуты и завершилась в трех сетах.
Анатолий переехал в Португалию из «Шахтера» летом минувшего года
"Я не є людиною, яка повинна питати за результат, як наприклад, керівник УАФ Андрій Шевченко." — ну, а це рівень нашої української так званої незалежної журналістики. В Англії навіть найуспішнішого порівняно з попередниками тренера збірної Саутгейта журналісти рвали на шматки. Не кажучи уже про критику тренерів і футболістів клубів. А тут таке блєяніе. Ну зрозуміло, якщо ти висловишся різко, можуть і не допустити до пресухи і закриють доступ в офіси збірної, УПЛ та клубів. Тому тільки фріки типу Леоненка можуть вільно казати все що думають. Циганик і ко старанно фільтрують базар, щоби не дай боже не посваритися зі всіма кумами, братами і сватами нинішніх очільників.
поспілкувався з дзеркалом, поміркував, на засіданні вирішилось (вирішив):
"рано, Сєрьожа, рано..."
У чому Циганик фахівець?