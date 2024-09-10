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Лига наций
10 сентября 2024, 11:54 | Обновлено 10 сентября 2024, 11:56
1268
5

Цыганык высказался относительно возможной отставки Реброва

Специалист был уверен, что в игре сборной при этом тренере случится прорыв

10 сентября 2024, 11:54 | Обновлено 10 сентября 2024, 11:56
1268
5
Цыганык высказался относительно возможной отставки Реброва
УАФ

Спортивный журналист и комментатор Игорь Цыганик перед матчем с Чехией в Лиге наций высказался относительно возможной отставки Сергея Реброва с поста главного тренера сборной Украины.

«Возможна ли отставка Реброва в случае неудачи? Я не хочу об этом говорить. Я услышал главную историю, которую сказал Ребров. Он сказал так: «Если я почувствую, что ничего не могу дать этой сборной, то сам уйду и никакой контракт меня не удержит». Каждый человек должен принимать сам решение.

Я не являюсь человеком, который должен спрашивать за результат, как например, руководитель УАФ Андрей Шевченко. Он должен это делать. Хотя, с другой стороны, Ребров является вице-президентом УАФ и получается, что он сам должен оценивать свою работу.

Я буду констатировать то, что сейчас есть, а есть оно не очень хорошо. Я должен признать, что был одним из главных людей, кто ждал прихода Реброва и был уверен, что это будет прорыв. А получилось совсем все не так», – сказал Цыганык.

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Игорь Цыганык сборная Украины по футболу Лига наций отставка
Владимир Клепач Источник: FootballHub
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Комментарии 5
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D.Lanskoy
"Якщо я відчую, що нічого не можу дати цій збірній, то сам піду і жоден контракт мене не втримає" — ну, в принципі, це як блазень 5 років тому сказав, що якщо порушить конституцію, то піде сам. А ще казав про те, що не тримається за владу і іде на 1 термін. Заява Реброва цілком в дусі свого протеже.
"Я не є людиною, яка повинна питати за результат, як наприклад, керівник УАФ Андрій Шевченко." — ну, а це рівень нашої української так званої незалежної журналістики. В Англії навіть найуспішнішого порівняно з попередниками тренера збірної Саутгейта журналісти рвали на шматки. Не кажучи уже про критику тренерів і футболістів клубів. А тут таке блєяніе. Ну зрозуміло, якщо ти висловишся різко, можуть і не допустити до пресухи і закриють доступ в офіси збірної, УПЛ та клубів. Тому тільки фріки типу Леоненка можуть вільно казати все що думають. Циганик і ко старанно фільтрують базар, щоби не дай боже не посваритися зі всіма кумами, братами і сватами нинішніх очільників.
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0
MaximusOne
Скажіть Шеві що там Мауріціо Саррі без роботи.
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0
Burevestnik
Ребров прийшов в свій кабінет в УАФі на своє засідання щодо відставки, 
поспілкувався з дзеркалом, поміркував, на засіданні вирішилось (вирішив): 
"рано, Сєрьожа, рано..." 
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0
turist86
"Фахівець був упевнений..."
У чому Циганик фахівець?
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0
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