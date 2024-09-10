Цыганык высказался относительно возможной отставки Реброва

Спортивный журналист и комментатор Игорь Цыганик перед матчем с Чехией в Лиге наций высказался относительно возможной отставки Сергея Реброва с поста главного тренера сборной Украины.

«Возможна ли отставка Реброва в случае неудачи? Я не хочу об этом говорить. Я услышал главную историю, которую сказал Ребров. Он сказал так: «Если я почувствую, что ничего не могу дать этой сборной, то сам уйду и никакой контракт меня не удержит». Каждый человек должен принимать сам решение.

Я не являюсь человеком, который должен спрашивать за результат, как например, руководитель УАФ Андрей Шевченко. Он должен это делать. Хотя, с другой стороны, Ребров является вице-президентом УАФ и получается, что он сам должен оценивать свою работу.

Я буду констатировать то, что сейчас есть, а есть оно не очень хорошо. Я должен признать, что был одним из главных людей, кто ждал прихода Реброва и был уверен, что это будет прорыв. А получилось совсем все не так», – сказал Цыганык.

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