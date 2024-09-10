Бывший лидер рейтинга ATP примет участие в турнире по гольфу
Энди Маррей не скучает после завершения карьеры
Известный британский теннисист Энди Маррей сыграет на турнире по гольфу BMW PGA.
Бывший лидер рейтинга ATP выступит вместе с Робертом Макинтайром в категории Pro-Am. В этой категории любители играют вместе с профессионалами.
Соревнования пройдут 18 сентября.
Отметим, что Маррей завершил карьеру профессионального теннисиста на Олимпиаде в Париже.
🎾 @andy_murray 🤝 @robert1lefty 🏌️♂️— BMW PGA Championship (@BMWPGA) September 9, 2024
🏴 A Scottish team-up at the #BMWPGA celebrity Pro-Am 🌟#RolexSeries pic.twitter.com/wyubv8FEUk
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер сборной пообщался с журналистами перед матчем Лиги наций
Леся в двух сетах уступила Еве Лис в 1/16 финала соревнований в Тунисе