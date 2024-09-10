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10 сентября 2024, 13:37 | Обновлено 10 сентября 2024, 13:38
147
0

Бывший лидер рейтинга ATP примет участие в турнире по гольфу

Энди Маррей не скучает после завершения карьеры

10 сентября 2024, 13:37 | Обновлено 10 сентября 2024, 13:38
147
0
Бывший лидер рейтинга ATP примет участие в турнире по гольфу
Getty Images/Global Images Ukraine. Энди Маррей

Известный британский теннисист Энди Маррей сыграет на турнире по гольфу BMW PGA.

Бывший лидер рейтинга ATP выступит вместе с Робертом Макинтайром в категории Pro-Am. В этой категории любители играют вместе с профессионалами.

Соревнования пройдут 18 сентября.﻿﻿

Отметим, что Маррей завершил карьеру профессионального теннисиста на Олимпиаде в Париже.

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гольф Энди Маррей
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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