Бывший лидер рейтинга ATP примет участие в турнире по гольфу

Известный британский теннисист Энди Маррей сыграет на турнире по гольфу BMW PGA.

Бывший лидер рейтинга ATP выступит вместе с Робертом Макинтайром в категории Pro-Am. В этой категории любители играют вместе с профессионалами.

Соревнования пройдут 18 сентября.﻿﻿

Отметим, что Маррей завершил карьеру профессионального теннисиста на Олимпиаде в Париже.