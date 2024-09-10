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Молодежные турниры
10 сентября 2024, 13:23 | Обновлено 10 сентября 2024, 13:52
79
0

ФОТО. Украинская молодежка U-21 провела дождевое занятие перед матчем

Вечером состоится игра квалификации Евро-2025 U-21 с Севернои Ирландией

10 сентября 2024, 13:23 | Обновлено 10 сентября 2024, 13:52
79
0
ФОТО. Украинская молодежка U-21 провела дождевое занятие перед матчем
УАФ

Сборная Украины U-21 провела тренировку в Баллимине перед важной игрой отбора к чемпионату Европы U-21.

10 сентября в 21:45 состоится матч квалификации Евро-2025 U-21 между командами Северной Ирландии U-21 и Украины U-21. Подопечные Унаи Мельгосы проведут поединок в городе Баллимина на стадионе Шоуграундс.

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Сине-желтые возглавляют группу (21 очко из 21), опережая Англию (19 из 24). Украинская команда в Риге 6 сентября победила команду Сербии (2:1) и обеспечила себе минимум плей-офф.

ФОТО. Украинская молодежка U-21 провела дождевое занятие перед матчем

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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