Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Британский дождь. Молодежка провела тренировку в Баллимине
Молодежные турниры
09 сентября 2024, 22:29 | Обновлено 09 сентября 2024, 22:38
266
0

ВИДЕО. Британский дождь. Молодежка провела тренировку в Баллимине

Вечером 10 сентября состоится матч квалификации Евро-2025 U-21

09 сентября 2024, 22:29 | Обновлено 09 сентября 2024, 22:38
266
0
ВИДЕО. Британский дождь. Молодежка провела тренировку в Баллимине
УАФ

Сборная Украины U-21 провела тренировку в Баллимине перед важной игрой отбора к чемпионату Европы U-21.

10 сентября в 21:45 состоится матч квалификации Евро-2025 U-21 между командами Северной Ирландии U-21 и Украины U-21. Подопечные Унаи Мельгосы проведут поединок в городе Баллимина на стадионе Шоуграундс.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сине-желтые возглавляют группу (21 очко) из 21, опережая Англию (19 из 24). Украинская команда в Риге 6 сентября победила команду Сербии (2:1) и обеспечила себе минимум плей-офф.

ВИДЕО. Британский дождь. Молодежка провела тренировку в Баллимине

По теме:
ФОТО. Мудрик вернулся. Сборная Украины провела тренировку в Праге
ВИДЕО. Я тут, чтобы защитить. Что сказали Ребров и Ярмоленко перед Чехией?
Где смотреть онлайн матч Евро-2025: Северная Ирландия U-21 – Украина U-21
сборная Украины по футболу U-21 Унаи Мельгоса сборная Северной Ирландии по футболу U-21 Северная Ирландия - Украина Евро-2025 U-21 видео тренировка
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЯРМОЛЕНКО: «Хотим показывать наилучший футбол, ребята переживают»
Футбол | 09 сентября 2024, 18:58 51
ЯРМОЛЕНКО: «Хотим показывать наилучший футбол, ребята переживают»
ЯРМОЛЕНКО: «Хотим показывать наилучший футбол, ребята переживают»

Полузащитник – о матче с Албанией, предстоящем поединке с Чехией и войне

Не Роналду, не Пеле. Назван лучший игрок в истории футбола
Футбол | 09 сентября 2024, 07:10 26
Не Роналду, не Пеле. Назван лучший игрок в истории футбола
Не Роналду, не Пеле. Назван лучший игрок в истории футбола

Первую позицию в рейтинге занимает аргентинец Лионель Месси

Решение принято! Поворознюк определился, будет ли Ингулец сниматься с УПЛ
Футбол | 09.09.2024, 23:22
Решение принято! Поворознюк определился, будет ли Ингулец сниматься с УПЛ
Решение принято! Поворознюк определился, будет ли Ингулец сниматься с УПЛ
Больше, чем сообщалось. Бенфика официально назвала сумму трансфера Трубина
Футбол | 09.09.2024, 14:12
Больше, чем сообщалось. Бенфика официально назвала сумму трансфера Трубина
Больше, чем сообщалось. Бенфика официально назвала сумму трансфера Трубина
Новый рекорд. Роналду впервые огорчил Шотландию и вошел в мировую историю
Футбол | 09.09.2024, 05:19
Новый рекорд. Роналду впервые огорчил Шотландию и вошел в мировую историю
Новый рекорд. Роналду впервые огорчил Шотландию и вошел в мировую историю
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Лица Зинченко и Малиновского перед заменой в матче Украина – Албания
ФОТО. Лица Зинченко и Малиновского перед заменой в матче Украина – Албания
08.09.2024, 07:34 8
Футбол
ВИДЕО. Как дочь миллиардера проиграла финал US Open
ВИДЕО. Как дочь миллиардера проиграла финал US Open
08.09.2024, 12:40
Теннис
Сплошная экзотика. Стало известно, где может продолжить карьеру Ракицкий
Сплошная экзотика. Стало известно, где может продолжить карьеру Ракицкий
08.09.2024, 18:50 16
Футбол
Ребров разнес оборону сборной Украины после фиаско в матче с Албанией
Ребров разнес оборону сборной Украины после фиаско в матче с Албанией
08.09.2024, 07:21 31
Футбол
КОСЫРИН: «Достаточно было посмотреть на Мудрика, который лузгал семечки»
КОСЫРИН: «Достаточно было посмотреть на Мудрика, который лузгал семечки»
08.09.2024, 23:00 29
Футбол
Второй Шлем за сезон. Определен победитель US Open 2024 у мужчин
Второй Шлем за сезон. Определен победитель US Open 2024 у мужчин
08.09.2024, 23:35 10
Теннис
Победный гол Роналду. Португалия обыграла Шотландию, а Хорватия – Польшу
Победный гол Роналду. Португалия обыграла Шотландию, а Хорватия – Польшу
08.09.2024, 23:43 4
Футбол
Албания показала, что провал Украины на Евро был не случайным
Албания показала, что провал Украины на Евро был не случайным
08.09.2024, 09:40 198
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем