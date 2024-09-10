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Лига наций
10 сентября 2024, 11:44 |
558
2

Известно, в какой форме сыграет сборная Украины в гостевом матче с Чехией

Обе команды выйдут на матч в основных комплектах экипировки

10 сентября 2024, 11:44 |
558
2
Известно, в какой форме сыграет сборная Украины в гостевом матче с Чехией
УАФ

Сегодня, 10 сентября, в чешской Праге на стадионе Eden Arena состоится матч 2-го тура Лиги наций-2024/2025 в группе В1 Чехия – Украина.

Утром в день игры на стадионе состоялось традиционное совещание по организационным вопросам. Среди прочего, было утверждено, в формах каких цветов проведут матч команды.

Хозяева поля выйдут на матч в домашнем комплекте экипировки в красно-белых цветах. Сборная Украины сыграет в желтом комплекте формы.

Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

Чехия – Украина. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

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Владимир Клепач Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Для этого состава нужен розовый в цветочек комплект формы
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Burevestnik
тепер ясно чому збірна так грає, бо у гравців стара форма, 
з Адідас пізно підписали контракт, нової форми нема...
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