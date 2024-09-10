Известно, в какой форме сыграет сборная Украины в гостевом матче с Чехией

Сегодня, 10 сентября, в чешской Праге на стадионе Eden Arena состоится матч 2-го тура Лиги наций-2024/2025 в группе В1 Чехия – Украина.

Утром в день игры на стадионе состоялось традиционное совещание по организационным вопросам. Среди прочего, было утверждено, в формах каких цветов проведут матч команды.

Хозяева поля выйдут на матч в домашнем комплекте экипировки в красно-белых цветах. Сборная Украины сыграет в желтом комплекте формы.

Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

Чехия – Украина. Прогноз и анонс на матч Лиги наций