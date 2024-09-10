Известно, в какой форме сыграет сборная Украины в гостевом матче с Чехией
Обе команды выйдут на матч в основных комплектах экипировки
Сегодня, 10 сентября, в чешской Праге на стадионе Eden Arena состоится матч 2-го тура Лиги наций-2024/2025 в группе В1 Чехия – Украина.
Утром в день игры на стадионе состоялось традиционное совещание по организационным вопросам. Среди прочего, было утверждено, в формах каких цветов проведут матч команды.
Хозяева поля выйдут на матч в домашнем комплекте экипировки в красно-белых цветах. Сборная Украины сыграет в желтом комплекте формы.
Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.
Чехия – Украина. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
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