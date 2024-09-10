Тренер Миная рассказал о реакции Комитета УАФ на странную игру с Нивой Т

Главный тренер «Минай» Желько Любенович рассказал о ситуации с матчем Первой лиги против «Нивы» Тернополь (0:2), которая сопровождалась странным движением коэффициентов в букмекерских конторах.

– Перед игрой я увидел странное движение коэффициентов на нашу игру. Обратился к нашему спортивному директору. Он передал информацию представителям Комитета этики и честной игры, которые его заверили, что нет повода для беспокойства. Могу только подтвердить слова господина Билана, что ни о каком внутреннем расследовании речь не идет.

– Речь об азиатском рынке?

– Да. Я не сомневаюсь ни в одном из своих игроков. ФК Минай всегда открыт к сотрудничеству по таким вопросам. Действительно, мы играли плохо. Я сказал руководству, что готов уйти, если ко мне есть вопросы. Но мне сказали, что моей работой довольны и тема отпала сама собой.

Ранее в «Минае» отреагировали на слухи о расследовании в клубе.