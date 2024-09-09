В Минае отреагировали на слухи о расследовании в клубе. Доверяют или нет?
Сергей Билан – о доверии к команде
Спортдиректор «Миная» Сергей Билан прокомментировал новость о том, будто внутри клуба идет расследование о якобы сдаче матча с тернопольской «Нивой».
«Нет, в клубе нет никакого внутреннего расследования. Не знаю, откуда взялась информация. У руководства нет претензий к команде, футболисты готовятся в обычном режиме», – рассказал Билан.
Ранее сообщалось, что руководство «Миная» подозревает своих футболистов в умышленном поражении в матче с «Нивой» Тернополь (0:2) в 5-м туре Первой лиги и проверит их на предмет добросовестного выполнения контрактных обязанностей.
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