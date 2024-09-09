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  4. В Минае отреагировали на слухи о расследовании в клубе. Доверяют или нет?
Украина. Первая лига
09 сентября 2024, 15:07 | Обновлено 09 сентября 2024, 15:11
279
0

В Минае отреагировали на слухи о расследовании в клубе. Доверяют или нет?

Сергей Билан – о доверии к команде

09 сентября 2024, 15:07 | Обновлено 09 сентября 2024, 15:11
279
0
В Минае отреагировали на слухи о расследовании в клубе. Доверяют или нет?
ФК Минай

Спортдиректор «Миная» Сергей Билан прокомментировал новость о том, будто внутри клуба идет расследование о якобы сдаче матча с тернопольской «Нивой».

«Нет, в клубе нет никакого внутреннего расследования. Не знаю, откуда взялась информация. У руководства нет претензий к команде, футболисты готовятся в обычном режиме», – рассказал Билан.

Ранее сообщалось, что руководство «Миная» подозревает своих футболистов в умышленном поражении в матче с «Нивой» Тернополь (0:2) в 5-м туре Первой лиги и проверит их на предмет добросовестного выполнения контрактных обязанностей.

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Минай Первая лига Украины расследование договорные матчи Нива Тернополь
Юрій Остроумов Источник: Трибуна
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