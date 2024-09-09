В Минае проходит внутреннее расследование. В чем подозревают футболистов?

В пятницу, 6 сентября 2024 года, состоялся матч 5-го тура Первой лиги между «Минаем» и тернопольской «Нивой». Победу со счетом 2:0 одержала команда гостей.

По информации издания UA-Футбол, после поединка в закарпатском клубе началось внутреннее расследование. Руководство «Миная» подозревает своих футболистов в умышленной «сдаче» игры и проверит их на предмет добросовестного выполнения контрактных обязанностей.

Интересно, что «Минай» уже второй раз за календарный год попадает в скандал с возможным подкупом игроков своей команды. Ранее сообщалось, что друг Артема Милевского Сергей Третьяк пытался договориться с 2 защитниками закарпатцев о «сдаче» матча против «Динамо».