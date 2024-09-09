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  4. В Минае проходит внутреннее расследование. В чем подозревают футболистов?
Украина. Первая лига
09 сентября 2024, 12:37 |
1376
6

В Минае проходит внутреннее расследование. В чем подозревают футболистов?

Руководство закарпатского клуба считает, что игроки могли сдать игру против тернопольской Нивы

09 сентября 2024, 12:37 |
1376
6
В Минае проходит внутреннее расследование. В чем подозревают футболистов?
ФК Минай

В пятницу, 6 сентября 2024 года, состоялся матч 5-го тура Первой лиги между «Минаем» и тернопольской «Нивой». Победу со счетом 2:0 одержала команда гостей.

По информации издания UA-Футбол, после поединка в закарпатском клубе началось внутреннее расследование. Руководство «Миная» подозревает своих футболистов в умышленной «сдаче» игры и проверит их на предмет добросовестного выполнения контрактных обязанностей.

Интересно, что «Минай» уже второй раз за календарный год попадает в скандал с возможным подкупом игроков своей команды. Ранее сообщалось, что друг Артема Милевского Сергей Третьяк пытался договориться с 2 защитниками закарпатцев о «сдаче» матча против «Динамо».

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Нива Тернополь Первая лига Украины Минай чемпионат Украины по футболу расследование договорные матчи
Дмитро Вербинський Источник: UA-Football
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Комментарии 6
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Alexiy.Kriv
На детектор брехні їх всіх.Зараз є приватні структури, вони надають такі послуги перевірки на правду!
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turist86
Звідки у Ниви стільки бабла?
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0
Remark
Нью Зіленд, твій вихід! 
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mini.f
Згадую часи в далекі 90-ті  коли у команд не було великих грошей, і ми розраховувалися за договорняки всім, що було - м'ячами угорськими, спортивними костюмами, талонами на кольоровий телевізор Електрон, домовлялися, що здамо гру (або нам здавали) в наступному сезоні.... Веселі часи були. Часто нас кидали і ми кидали другі команди. І розбірки були в таких випадках з застосуванням вогнепальної зброї, все було.... А зараз - тільки гроші на картку відкриту і оформлену на другу людину, далеку від футболу (це, якщо поліція вийде на тебе). Але саме страшене те, що футболісти ставлять в тоталізаторі результат матчу на свою команду! А ми бідкаємося, що наш футбол деградує.... А як йому не деградувати, якщо замість накравшого під зав'язку павелки, призначили (тільки не потрібно мені говорити, що його вибрали делегати Конгресу) бідного А.Шевченка, який вже почав зі своєю командую дерибанити кошти ФІФА та УЄФА ( достовіоно  знаю про що кажу).
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-1
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