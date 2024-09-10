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Украина. Премьер лига
10 сентября 2024, 10:56 | Обновлено 10 сентября 2024, 11:32
533
0

В Оболони рассказали, чем не воспользовался экс-тренер команды Иващенко

Президент «пивоваров» – о тренерской рокировке

10 сентября 2024, 10:56 | Обновлено 10 сентября 2024, 11:32
533
0
В Оболони рассказали, чем не воспользовался экс-тренер команды Иващенко
ФК Оболонь Киев. Валерий Иващенко

Президент киевской «Оболони» Александр Слободян рассказал, как решился на расставание с Валерием Иващенко, который, напомним, лишился своего поста после 5-го тура в УПЛ, когда «пивовары» проиграли дома «Заре» (0:2).

– Иващенко набирался тренерского опыта при многих главных тренерах у нас в клубе, начиная с 2013 года, перед тем, как стал главным тренером. Ответственность за результат ему хорошо известна. Валерий Владимирович был предупрежден после проигрыша Руху при равной игре, что при равной игре так не проигрывают, а потом - еще три подряд поражения.

Понятно, что одно очко из 15-ти и 16 место стали последней каплей для меня. Предел терпения был перейден. Ему давали шанс исправить ситуацию. Я не человек, которому свойственно часто менять тренеров. У Иващенко был большой кредит доверия, которым он не воспользовался.

– Замену Иващенко начали искать уже после Руха, после 2-го тура?

– До проигрыша Заре в 5-м туре мы не искали тренера.

Ранее Александр Слободян пояснил причины приглашения Сергея Шищенко в команду.

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Валерий Иващенко Александр Слободян Оболонь Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Юрій Остроумов Источник: Украинский футбол
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