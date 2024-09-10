«Они были ужасны». Легенда МЮ – о матче Лиги наций Ирландия – Англия
Рой Кин подверг критике родоначальников футбола
Легендарный ирландский экс-футболист Рой Кин, который защищал среди прочего цвета «Манчестер Юнайтед», раскритиковал футболистов сборной Англии за действия в поединке Лиге наций против сборной Ирландии (2:0).
«Я думаю, они были ужасны во втором тайме, футболисты играли за самих себя, перекатывали мяч. Ирландия играла очень достойно во второй половине, но насколько Англия была хороша в первом тайме, настолько плоха она была во втором. Футболисты играли за самих себя, даже запасные проявляли некоторое высокомерие», – заявил Кин в эфире ITV.
Как известно, в настоящий момент сборная Англии играет под руководством исполняющего обязанности главного тренера Ли Карсли.
10 сентября англичане примут на своем поле команду Финляндии.
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