Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Они были ужасны». Легенда МЮ – о матче Лиги наций Ирландия – Англия
Англия
10 сентября 2024, 10:33 | Обновлено 10 сентября 2024, 10:39
187
0

«Они были ужасны». Легенда МЮ – о матче Лиги наций Ирландия – Англия

Рой Кин подверг критике родоначальников футбола

10 сентября 2024, 10:33 | Обновлено 10 сентября 2024, 10:39
187
0
«Они были ужасны». Легенда МЮ – о матче Лиги наций Ирландия – Англия
Getty Images/Global Images Ukraine

Легендарный ирландский экс-футболист Рой Кин, который защищал среди прочего цвета «Манчестер Юнайтед», раскритиковал футболистов сборной Англии за действия в поединке Лиге наций против сборной Ирландии (2:0).

«Я думаю, они были ужасны во втором тайме, футболисты играли за самих себя, перекатывали мяч. Ирландия играла очень достойно во второй половине, но насколько Англия была хороша в первом тайме, настолько плоха она была во втором. Футболисты играли за самих себя, даже запасные проявляли некоторое высокомерие», – заявил Кин в эфире ITV.

Как известно, в настоящий момент сборная Англии играет под руководством исполняющего обязанности главного тренера Ли Карсли.

10 сентября англичане примут на своем поле команду Финляндии.

По теме:
Спаллетти объяснил победу Италии над Израилем в Лиге наций
Румыния – Литва – 3:1. Сложная победа для Луческу. Видео голов и обзор
Кипр – Косово – 0:4. Разгром в Лиге наций. Видео голов и обзор
Рой Кин Лига наций сборная Англии по футболу Ли Карсли сборная Ирландии по футболу
Юрій Остроумов Источник: Sky Sports
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо передумало. 3 клуба, воздержавшихся в голосовании о снятии Ингульца
Футбол | 09 сентября 2024, 20:40 8
Динамо передумало. 3 клуба, воздержавшихся в голосовании о снятии Ингульца
Динамо передумало. 3 клуба, воздержавшихся в голосовании о снятии Ингульца

Команда из Петрово может быть снята с чемпионата

Сев. Ирландия U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч отбора Евро-2025
Футбол | 10 сентября 2024, 07:15 0
Сев. Ирландия U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч отбора Евро-2025
Сев. Ирландия U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч отбора Евро-2025

Нужно сделать то, что не смогли прямые конкуренты

Виктор ВАЦКО: «Левый берег построил стадион за 1,5 года. А Ингулец?»
Футбол | 09.09.2024, 18:11
Виктор ВАЦКО: «Левый берег построил стадион за 1,5 года. А Ингулец?»
Виктор ВАЦКО: «Левый берег построил стадион за 1,5 года. А Ингулец?»
Арсенал может надолго лишиться капитана и лидера команды
Футбол | 10.09.2024, 07:14
Арсенал может надолго лишиться капитана и лидера команды
Арсенал может надолго лишиться капитана и лидера команды
Решение принято! Поворознюк определился, будет ли Ингулец сниматься с УПЛ
Футбол | 10.09.2024, 00:12
Решение принято! Поворознюк определился, будет ли Ингулец сниматься с УПЛ
Решение принято! Поворознюк определился, будет ли Ингулец сниматься с УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик оценил информацию о заработке в 54 млн долларов в год
Усик оценил информацию о заработке в 54 млн долларов в год
09.09.2024, 17:35 3
Бокс
Албания показала, что провал Украины на Евро был не случайным
Албания показала, что провал Украины на Евро был не случайным
08.09.2024, 09:40 199
Футбол
КОСЫРИН: «Достаточно было посмотреть на Мудрика, который лузгал семечки»
КОСЫРИН: «Достаточно было посмотреть на Мудрика, который лузгал семечки»
08.09.2024, 23:00 29
Футбол
Сплошная экзотика. Стало известно, где может продолжить карьеру Ракицкий
Сплошная экзотика. Стало известно, где может продолжить карьеру Ракицкий
08.09.2024, 18:50 16
Футбол
Победный гол Роналду. Португалия обыграла Шотландию, а Хорватия – Польшу
Победный гол Роналду. Португалия обыграла Шотландию, а Хорватия – Польшу
08.09.2024, 23:43 4
Футбол
Новый рекорд. Роналду впервые огорчил Шотландию и вошел в мировую историю
Новый рекорд. Роналду впервые огорчил Шотландию и вошел в мировую историю
09.09.2024, 05:19
Футбол
Первый тренер братьев Кличко назвал отличия Виталия от Владимира
Первый тренер братьев Кличко назвал отличия Виталия от Владимира
09.09.2024, 06:21 6
Бокс
Больше, чем сообщалось. Бенфика официально назвала сумму трансфера Трубина
Больше, чем сообщалось. Бенфика официально назвала сумму трансфера Трубина
09.09.2024, 14:12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем