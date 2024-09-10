Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Алькарас высказался о неудачном выступлении на US Open
US Open
10 сентября 2024, 10:20 | Обновлено 10 сентября 2024, 10:26
288
0

Алькарас высказался о неудачном выступлении на US Open

Также Карлос поделился ожидания перед матчами Кубка Дэвиса

10 сентября 2024, 10:20 | Обновлено 10 сентября 2024, 10:26
288
0
Алькарас высказался о неудачном выступлении на US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Третий номер мирового рейтинга Карлос Алькарас прокомментировал неудачное выступление на Открытом чемпионате США по теннису, где он остановился во втором круге.

«На US Open мне не удалось сыграть на должном уровне. Очень сложно выкладываться на 100% каждый день. Это теннис, в нем бывает всякое. Нужно принимать вещи такими, какие они есть. Спустя несколько дней мы с командой пришли к выводу, что мне не хватило подготовки.

Лето было очень насыщенным на большие турниры – Ролан Гаррос, Уимблдон и Олимпиада. Между этими турнирами я очень мало отдыхал, поэтому не успел нормально подготовиться к Нью-Йорку. Но я получил опыт, который, надеюсь, поможет мне в будущем», – сказал Карлос.

Алькарас с энтузиазмом подходит к задаче отбора Испании в финал Кубка Дэвиса. Испанец отмечает, что задача осложняется тем, что в группу входят команды Австралии, Чехии и Франции.

«Это самая сложная группа, но если вы хотите быть лучшими, то должны побеждать лучших. У нас есть преимущество – мы играем дома.

У меня было несколько дней отдыха, но самое лучшее и самое худшее в теннисе – это то, что он не дает тебе времени расслабиться и подумать о том, чего ты достиг. В последнее время у меня не всегда была возможность сохранять спокойствие и думать о своем лете», – сказал теннисист.

По теме:
Тренер Синнера высказался об успехах итальянца на фоне допинг-скандала
Где смотреть онлайн матчевую встречу Кубка Дэвиса Израиль – Украина
Синнер на US Open подтвердил гегемонию европейцев в АТР-туре. Что у других?
Карлос Алькарас (теннисист) US Open 2024 Кубок Дэвиса-2024
Владимир Клепач Источник: Davis Cup
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Титул Киченок, подарок судьбы для Синнера, несостоявшееся украинское дерби
Теннис | 09 сентября 2024, 07:00 0
Титул Киченок, подарок судьбы для Синнера, несостоявшееся украинское дерби
Титул Киченок, подарок судьбы для Синнера, несостоявшееся украинское дерби

Обзор главных событий US Open 2024

Динамо передумало. 3 клуба, воздержавшихся в голосовании о снятии Ингульца
Футбол | 09 сентября 2024, 20:40 8
Динамо передумало. 3 клуба, воздержавшихся в голосовании о снятии Ингульца
Динамо передумало. 3 клуба, воздержавшихся в голосовании о снятии Ингульца

Команда из Петрово может быть снята с чемпионата

С огромным отрывом. Назван самый высокооплачиваемый спортсмен Украины
Бокс | 09.09.2024, 16:45
С огромным отрывом. Назван самый высокооплачиваемый спортсмен Украины
С огромным отрывом. Назван самый высокооплачиваемый спортсмен Украины
Шевчук пояснил, зачем сборной ветераны Ярмоленко, Степаненко, Сидорчук
Футбол | 10.09.2024, 07:50
Шевчук пояснил, зачем сборной ветераны Ярмоленко, Степаненко, Сидорчук
Шевчук пояснил, зачем сборной ветераны Ярмоленко, Степаненко, Сидорчук
Где смотреть онлайн матч Евро-2025: Северная Ирландия U-21 – Украина U-21
Футбол | 10.09.2024, 06:12
Где смотреть онлайн матч Евро-2025: Северная Ирландия U-21 – Украина U-21
Где смотреть онлайн матч Евро-2025: Северная Ирландия U-21 – Украина U-21
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Албания показала, что провал Украины на Евро был не случайным
Албания показала, что провал Украины на Евро был не случайным
08.09.2024, 09:40 199
Футбол
Сергей РЕБРОВ – о матче с Чехией, поражении от Албании и Мудрике
Сергей РЕБРОВ – о матче с Чехией, поражении от Албании и Мудрике
09.09.2024, 18:54 88
Футбол
Больше, чем сообщалось. Бенфика официально назвала сумму трансфера Трубина
Больше, чем сообщалось. Бенфика официально назвала сумму трансфера Трубина
09.09.2024, 14:12
Футбол
Виктор ВАЦКО: «Левый берег построил стадион за 1,5 года. А Ингулец?»
Виктор ВАЦКО: «Левый берег построил стадион за 1,5 года. А Ингулец?»
09.09.2024, 18:11 19
Футбол
Если еще кто-то сомневался. Дрейк поставил $210 тысяч на финал US Open 2024
Если еще кто-то сомневался. Дрейк поставил $210 тысяч на финал US Open 2024
08.09.2024, 20:25 1
Теннис
КОСЫРИН: «Достаточно было посмотреть на Мудрика, который лузгал семечки»
КОСЫРИН: «Достаточно было посмотреть на Мудрика, который лузгал семечки»
08.09.2024, 23:00 29
Футбол
Пегула прокомментировала поражение от Соболенко в финале US Open
Пегула прокомментировала поражение от Соболенко в финале US Open
08.09.2024, 10:40
Теннис
«Мы говорили об этом годами». В Жироне признались, почему продали Довбика
«Мы говорили об этом годами». В Жироне признались, почему продали Довбика
09.09.2024, 17:44
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем