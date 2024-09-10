Алькарас высказался о неудачном выступлении на US Open

Третий номер мирового рейтинга Карлос Алькарас прокомментировал неудачное выступление на Открытом чемпионате США по теннису, где он остановился во втором круге.

«На US Open мне не удалось сыграть на должном уровне. Очень сложно выкладываться на 100% каждый день. Это теннис, в нем бывает всякое. Нужно принимать вещи такими, какие они есть. Спустя несколько дней мы с командой пришли к выводу, что мне не хватило подготовки.

Лето было очень насыщенным на большие турниры – Ролан Гаррос, Уимблдон и Олимпиада. Между этими турнирами я очень мало отдыхал, поэтому не успел нормально подготовиться к Нью-Йорку. Но я получил опыт, который, надеюсь, поможет мне в будущем», – сказал Карлос.

Алькарас с энтузиазмом подходит к задаче отбора Испании в финал Кубка Дэвиса. Испанец отмечает, что задача осложняется тем, что в группу входят команды Австралии, Чехии и Франции.

«Это самая сложная группа, но если вы хотите быть лучшими, то должны побеждать лучших. У нас есть преимущество – мы играем дома.

У меня было несколько дней отдыха, но самое лучшее и самое худшее в теннисе – это то, что он не дает тебе времени расслабиться и подумать о том, чего ты достиг. В последнее время у меня не всегда была возможность сохранять спокойствие и думать о своем лете», – сказал теннисист.