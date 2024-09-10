Минус один. Известна заявка Украины на матч с Чехией

В 21:45 по киевскому времени в Праге на стадионе Eden Arena начнется матч 2-го тура Лиги наций в группе В1 между сборными Чехии и Украины.

Главный тренер украинской команды Сергей Ребров определился с окончательной заявкой подопечных на предстоящий поединок. Из тех футболистов, которые сейчас находятся в Праге, в заявку сборной не попал Сергей Сидорчук.

Заявка сборной Украины на матч против Чехии (по номерам)

1. Георгий Бущан, 2. Ефим Конопля, 3. Валерий Бондарь, 4. Максим Таловеров, 5. Владислав Кабаев, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10. Николай Шапаренко, 11. Владислав Ванат, 12. Анатолий Трубин, 13. Илья Забарный, 14. Георгий Судаков, 15. Виктор Цыганков, 16. Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 18. Владимир Бражко, 19. Александр Тымчик, 20. Михаил Мудрик, 21. Александр Пихаленок, 22. Николай Матвиенко, 23. Андрей Лунин.

Ранее, напомним, Андрей Ярмоленко высказался о матче с Албанией, предстоящем поединке с Чехией и войне в Украине.