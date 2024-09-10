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Лига наций
10 сентября 2024, 09:55 | Обновлено 10 сентября 2024, 10:26
2873
3

Минус один. Известна заявка Украины на матч с Чехией

Команды встретятся сегодня, 10 сентября, в Праге

10 сентября 2024, 09:55 | Обновлено 10 сентября 2024, 10:26
2873
3
Минус один. Известна заявка Украины на матч с Чехией
УАФ

В 21:45 по киевскому времени в Праге на стадионе Eden Arena начнется матч 2-го тура Лиги наций в группе В1 между сборными Чехии и Украины.

Главный тренер украинской команды Сергей Ребров определился с окончательной заявкой подопечных на предстоящий поединок. Из тех футболистов, которые сейчас находятся в Праге, в заявку сборной не попал Сергей Сидорчук.

Заявка сборной Украины на матч против Чехии (по номерам)

1. Георгий Бущан, 2. Ефим Конопля, 3. Валерий Бондарь, 4. Максим Таловеров, 5. Владислав Кабаев, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10. Николай Шапаренко, 11. Владислав Ванат, 12. Анатолий Трубин, 13. Илья Забарный, 14. Георгий Судаков, 15. Виктор Цыганков, 16. Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 18. Владимир Бражко, 19. Александр Тымчик, 20. Михаил Мудрик, 21. Александр Пихаленок, 22. Николай Матвиенко, 23. Андрей Лунин.

Ранее, напомним, Андрей Ярмоленко высказался о матче с Албанией, предстоящем поединке с Чехией и войне в Украине.

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Сергей Ребров Сергей Сидорчук сборная Украины по футболу сборная Чехии по футболу Чехия - Украина
Юрій Остроумов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Gargantua81
зачем было дергать лавочника из Бельгии?
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wojsergivan
нахрен этот вонючий конопля полное дно
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