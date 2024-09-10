Названа возможная дата проведения Финалиссимы между Испанией и Аргентиной

Финалиссима между сборной Испании, которая является чемпионом Европы 2024, и командой Аргентины, которая является обладателем Кубка Америки 2024, состоится в марте 2026 года.

Источник со ссылкой на главного тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони заявил, что для проведения матча в календаре 2025 года нет места.

Как известно, будущая игра станет вторым в истории розыгрышем Финалиссимы. Первым победителем турнира стала сборная Аргентины. Она в 2022 году разгромили сборную Италии со счетом 3:0 с голами Лаутаро Мартинеса, Анхеля Ди Марии и Пауло Дибалы.

Ранее сообщалось, что известны предварительные сроки проведения Финалисcимы.