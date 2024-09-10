Названа возможная дата проведения Финалиссимы между Испанией и Аргентиной
Игре нет места в 2025 году
Финалиссима между сборной Испании, которая является чемпионом Европы 2024, и командой Аргентины, которая является обладателем Кубка Америки 2024, состоится в марте 2026 года.
Источник со ссылкой на главного тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони заявил, что для проведения матча в календаре 2025 года нет места.
Как известно, будущая игра станет вторым в истории розыгрышем Финалиссимы. Первым победителем турнира стала сборная Аргентины. Она в 2022 году разгромили сборную Италии со счетом 3:0 с голами Лаутаро Мартинеса, Анхеля Ди Марии и Пауло Дибалы.
Ранее сообщалось, что известны предварительные сроки проведения Финалисcимы.
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