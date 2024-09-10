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Чемпионат Европы
10 сентября 2024, 09:28 | Обновлено 10 сентября 2024, 09:31
494
0

Названа возможная дата проведения Финалиссимы между Испанией и Аргентиной

Игре нет места в 2025 году

10 сентября 2024, 09:28 | Обновлено 10 сентября 2024, 09:31
494
0
Названа возможная дата проведения Финалиссимы между Испанией и Аргентиной
Getty Images/Global Images Ukraine

Финалиссима между сборной Испании, которая является чемпионом Европы 2024, и командой Аргентины, которая является обладателем Кубка Америки 2024, состоится в марте 2026 года.

Источник со ссылкой на главного тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони заявил, что для проведения матча в календаре 2025 года нет места.

Как известно, будущая игра станет вторым в истории розыгрышем Финалиссимы. Первым победителем турнира стала сборная Аргентины. Она в 2022 году разгромили сборную Италии со счетом 3:0 с голами Лаутаро Мартинеса, Анхеля Ди Марии и Пауло Дибалы.

Ранее сообщалось, что известны предварительные сроки проведения Финалисcимы.

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Финалиссима (футбол) Евро-2024 Копа Америка сборная Испании по футболу сборная Аргентины по футболу
Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
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