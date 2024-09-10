Арсенал может надолго лишиться капитана и лидера команды

Полузащитник сборной Норвегии и лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор не смог доиграть до конца матч 2-го тура Лиги наций против Австрии (2:1).

На 67-й минуте встречи он подвернул лодыжку и был заменен на Кристиана Торстведта.

Точного диагноза повреждения у 25-летнего Эдегора пока еще нет. Подозревается, что у него сильное повреждение голеностопа с возможным разрывом связок. Восстановление после такой травмы может занять от 6 до 8 недель.

В предыдущем сезоне Эдегор забил 8 голов и сделал 10 ассистов в 35 матчах АПЛ.