Англия10 сентября 2024, 07:14 | Обновлено 10 сентября 2024, 07:17
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Арсенал может надолго лишиться капитана и лидера команды
Повреждение в сборной получил Мартин Эдегор
10 сентября 2024, 07:14 | Обновлено 10 сентября 2024, 07:17
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Полузащитник сборной Норвегии и лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор не смог доиграть до конца матч 2-го тура Лиги наций против Австрии (2:1).
На 67-й минуте встречи он подвернул лодыжку и был заменен на Кристиана Торстведта.
Точного диагноза повреждения у 25-летнего Эдегора пока еще нет. Подозревается, что у него сильное повреждение голеностопа с возможным разрывом связок. Восстановление после такой травмы может занять от 6 до 8 недель.
В предыдущем сезоне Эдегор забил 8 голов и сделал 10 ассистов в 35 матчах АПЛ.
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