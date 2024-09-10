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Лига наций
10 сентября 2024, 05:36 | Обновлено 10 сентября 2024, 06:23
45
0

ТЕДЕСКО: «Не реализовали шансы. Уходить с поля после поражения больно»

Франция одержала победу над Бельгией в матче Лиги наций

10 сентября 2024, 05:36 | Обновлено 10 сентября 2024, 06:23
45
0
ТЕДЕСКО: «Не реализовали шансы. Уходить с поля после поражения больно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Доменико Тедеско

Вечером 9 сентября прошли поединки 2-го тура Лиги наций.

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Франция одержала победу над Бельгией (2:0), набрала три очка и вышла на второе место в группе. Голы у хозяев поля забили Рандаль Коло Муани и Усман Дембеле.

Доменико Тедеско, главный тренер Бельгии, прокомментировал игру так:

«Через 25 минут мы пропустили. После хорошего начала игры уходить с поля после поражения было больно. Это нормально, что мы разочарованы. Мы играли смело 25 минут, у нас все было под контролем, и мы должны были забить. У нас было три шанса, один из них был явным моментом забить гол, но это проблема, с которой мы сталкиваемся уже долгое время.

Что пошло не так для Бельгии? Через 25 минут у нас возникли проблемы с прессингом. В начале у нас была интенсивность, а затем мы немного потеряли преимущество. Мы не защищались спереди. Мы были недостаточно терпеливы. Терпение у нас было, но затем мы начали слишком много рисковать.

Сложно судить о других командах. Если говорить о Франции, то можно увидеть игроков, которые играют значительную роль. Игроки в полузащите могут отобрать мяч и рвануть вперед. Сегодня их уровень был довольно высоким».

Зено Дебаст? Он был одним из наших лучших игроков. Он играл с индивидуальностью. У нас есть некоторые проблемы в обороне. Есть травмированные игроки. Зено сыграл очень хорошо. Он находил вингеров, он играл мячи сзади. Он был терпеливым, у него была скорость. Нелегко выиграть владение против таких игроков, как Баркола. Он может улучшить свою игру, но уже сейчас это важный игрок».

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Николай Степанов Источник: УЕФА
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