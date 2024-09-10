ФОТО. Тренер Шахтера принял участие в матче легенд МЮ и Селтика

Тренер вратарей «Шахтера» Раймонд ван дер Гоув принял участие в матче легенд «Манчестер Юнайтед» и «Селтика».

В прошлую субботу 7 сентября 2024 года в Манчестере на «Олд Траффорд» состоялась благотворительная встреча.

Раймонд ван дер Гоув выступал за «Манчестер Юнайтед» в 1996–2002 годах и выигрывал вместе с командой Лигу чемпионов.

Основное время матча завершилось ничьей 1:1, а серию пенальти выиграл шотландский клуб (5:4).

Участие в поединке также приняли знаменитые экс-игроки: Уэйн Руни, Димитар Бербатов, Пол Скоулз, Майкл Каррик, Ники Батт, Карел Поборски и другие.