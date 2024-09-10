Киевского «Динамо» провело фотосессию и обновили портфолио перед еврокубками.

Состоялась фотосессия для динамовцев. Пресс-служба клуба опубликовала бекстейдж события основной команды, состоявшегося на клубной базе Динамо.

Столичная команда будет выступать в Лиге Европы 2024/25. Команду ждет обновленный основной турнир, который продлится с сентября по конец января.

В основном этапе Лиги Европы соперниками Динамо будут: Лацио (Италия), Хоффенхайм (Германия), Рома (Италия), Ференцварош (Венгрия), Виктория Пльзень (Чехия), Реал Сосьедад (Испания), Галатасарай (Турция), РФШ (Латвия).

ВИДЕО. Динамовцы провели фотосессию и обновили портфолио перед еврокубками