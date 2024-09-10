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  4. ВИДЕО. Динамовцы провели фотосессию и обновили портфолио перед еврокубками
Лига Европы
10 сентября 2024, 01:15 | Обновлено 10 сентября 2024, 01:28
42
0

ВИДЕО. Динамовцы провели фотосессию и обновили портфолио перед еврокубками

Столичная команда будет выступать в Лиге Европы 2024/25

10 сентября 2024, 01:15 | Обновлено 10 сентября 2024, 01:28
42
0
ВИДЕО. Динамовцы провели фотосессию и обновили портфолио перед еврокубками
ФК Динамо Киев

Киевского «Динамо» провело фотосессию и обновили портфолио перед еврокубками.

Состоялась фотосессия для динамовцев. Пресс-служба клуба опубликовала бекстейдж события основной команды, состоявшегося на клубной базе Динамо.

Столичная команда будет выступать в Лиге Европы 2024/25. Команду ждет обновленный основной турнир, который продлится с сентября по конец января.

В основном этапе Лиги Европы соперниками Динамо будут: Лацио (Италия), Хоффенхайм (Германия), Рома (Италия), Ференцварош (Венгрия), Виктория Пльзень (Чехия), Реал Сосьедад (Испания), Галатасарай (Турция), РФШ (Латвия).

ВИДЕО. Динамовцы провели фотосессию и обновили портфолио перед еврокубками

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Динамо Киев Лига Европы фотосессия видео
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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