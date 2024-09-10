ВИДЕО. Динамовцы провели фотосессию и обновили портфолио перед еврокубками
Столичная команда будет выступать в Лиге Европы 2024/25
Киевского «Динамо» провело фотосессию и обновили портфолио перед еврокубками.
Состоялась фотосессия для динамовцев. Пресс-служба клуба опубликовала бекстейдж события основной команды, состоявшегося на клубной базе Динамо.
Столичная команда будет выступать в Лиге Европы 2024/25. Команду ждет обновленный основной турнир, который продлится с сентября по конец января.
В основном этапе Лиги Европы соперниками Динамо будут: Лацио (Италия), Хоффенхайм (Германия), Рома (Италия), Ференцварош (Венгрия), Виктория Пльзень (Чехия), Реал Сосьедад (Испания), Галатасарай (Турция), РФШ (Латвия).
ВИДЕО. Динамовцы провели фотосессию и обновили портфолио перед еврокубками
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Журналист сомневается, что УПЛ пойдет на уступки
Первую позицию в рейтинге занимает аргентинец Лионель Месси