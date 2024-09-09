ФОТО. Мудрик вернулся. Сборная Украины провела тренировку в Праге

Вечером 10 сентября сборная Украины проведет матч 2-го тура Лиги наций против команды Чехии.

Поединок пройдет в Праге на стадионе Fortuna Arena.

Начало матча запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Накануне матча команда Сергея Реброва провела официальную тренировку.

В состав сборной вернулся вингер Михаил Мудрик, который не играл против Албании (1:2) из-за травмы.

ФОТО. Сборная Украины провела официальную тренировку в Праге