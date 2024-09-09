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  4. ФОТО. Мудрик вернулся. Сборная Украины провела тренировку в Праге
Лига наций
09 сентября 2024, 23:10 | Обновлено 10 сентября 2024, 00:14
276
0

ФОТО. Мудрик вернулся. Сборная Украины провела тренировку в Праге

10 сентября сборная Украины проведет матч Лиги наций против команды Чехии

09 сентября 2024, 23:10 | Обновлено 10 сентября 2024, 00:14
276
0
ФОТО. Мудрик вернулся. Сборная Украины провела тренировку в Праге
УАФ

Вечером 10 сентября сборная Украины проведет матч 2-го тура Лиги наций против команды Чехии.

Поединок пройдет в Праге на стадионе Fortuna Arena.

Начало матча запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Накануне матча команда Сергея Реброва провела официальную тренировку.

В состав сборной вернулся вингер Михаил Мудрик, который не играл против Албании (1:2) из-за травмы.

ФОТО. Сборная Украины провела официальную тренировку в Праге

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Чехия – Украина. Текстовая трансляция матча
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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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