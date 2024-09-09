Лига наций09 сентября 2024, 23:10 | Обновлено 10 сентября 2024, 00:14
276
0
ФОТО. Мудрик вернулся. Сборная Украины провела тренировку в Праге
10 сентября сборная Украины проведет матч Лиги наций против команды Чехии
09 сентября 2024, 23:10 | Обновлено 10 сентября 2024, 00:14
276
0
Вечером 10 сентября сборная Украины проведет матч 2-го тура Лиги наций против команды Чехии.
Поединок пройдет в Праге на стадионе Fortuna Arena.
Начало матча запланировано в 21:45 по киевскому времени.
Накануне матча команда Сергея Реброва провела официальную тренировку.
В состав сборной вернулся вингер Михаил Мудрик, который не играл против Албании (1:2) из-за травмы.
ФОТО. Сборная Украины провела официальную тренировку в Праге
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