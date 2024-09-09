ОФИЦИАЛЬНО. Александрия арендовала 20-летнего бразильца из Сан-Паулу
Украинский клуб подписал Амарала Матеуса до лета 2025 года
Украинский клуб Александрия официально арендовала 20-летнего бразильского хавбека Амарала Матеуса из Сан-Паулу (Бразилия).
Аренда рассчитана до лета 2025 года. Сумма сделки не разглашается.
Амарал начал свой футбольный путь в Сан Паулу, защищающие цвета клуба сначала в U-17, а затем в U-20. В составе молодежной команды клуба он провел 12 матчей, забил 2 гола и отдал 1 ассист.
Ранее сообщалось, что Александрия отказалась продать Хуана Альвину Безерру в Саудовскую Аравию за $1,5 млн.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Криштиану является обладателем уникального бомбардирского результата
Анатолий переехал в Португалию из «Шахтера» летом минувшего года