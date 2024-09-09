ОФИЦИАЛЬНО. Александрия арендовала 20-летнего бразильца из Сан-Паулу

Украинский клуб Александрия официально арендовала 20-летнего бразильского хавбека Амарала Матеуса из Сан-Паулу (Бразилия).

Аренда рассчитана до лета 2025 года. Сумма сделки не разглашается.

Амарал начал свой футбольный путь в Сан Паулу, защищающие цвета клуба сначала в U-17, а затем в U-20. В составе молодежной команды клуба он провел 12 матчей, забил 2 гола и отдал 1 ассист.

Ранее сообщалось, что Александрия отказалась продать Хуана Альвину Безерру в Саудовскую Аравию за $1,5 млн.