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Украина. Премьер лига
09 сентября 2024, 22:20 |
344
0

ОФИЦИАЛЬНО. Александрия арендовала 20-летнего бразильца из Сан-Паулу

Украинский клуб подписал Амарала Матеуса до лета 2025 года

09 сентября 2024, 22:20 |
344
0
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия арендовала 20-летнего бразильца из Сан-Паулу
ФК Александрия. Амарал Матеус

Украинский клуб Александрия официально арендовала 20-летнего бразильского хавбека Амарала Матеуса из Сан-Паулу (Бразилия).

Аренда рассчитана до лета 2025 года. Сумма сделки не разглашается.

Амарал начал свой футбольный путь в Сан Паулу, защищающие цвета клуба сначала в U-17, а затем в U-20. В составе молодежной команды клуба он провел 12 матчей, забил 2 гола и отдал 1 ассист.

Ранее сообщалось, что Александрия отказалась продать Хуана Альвину Безерру в Саудовскую Аравию за $1,5 млн.

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Александрия Сан-Паулу трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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