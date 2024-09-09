ВИДЕО. Я тут, чтобы защитить. Что сказали Ребров и Ярмоленко перед Чехией?
Смотрите запись пресс-конференции наставника и игрока сине-желтых с переводом от Sport.ua!
10 сентября сборная Украины по футболу проведет матч второго раунда Лиги наций. Соперником украинской команды станет сборная Чехии.
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Матч с Чехией Украина проведет в столице Чехии Праге на стадионе Fortuna Arena. Начало матча запланировано в 21:45 по киевскому времени.
9 сентября Сергей Ребров и Андрей Ярмоленко провели предматчевую пресс-конференцию.
Sport.ua предлагает посмотреть запись пресс-конференции наставника и игрока «сине-желтых» с переводом!
ВИДЕО. Я тут, чтобы защитить. Что сказали Ребров и Ярмоленко перед Чехией?
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Імітація команди є, але в реальності там нема команди однодумців, які мають спільні цілі та мрії.
Український тренер (інший, новий замість Реброва) нічого суттєво не змінить.
Авторитетний та реально зацікавлений іноземець сюди не приїде.