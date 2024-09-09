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  4. ВИДЕО. Я тут, чтобы защитить. Что сказали Ребров и Ярмоленко перед Чехией?
Лига наций
09 сентября 2024, 21:46 |
1025
2

ВИДЕО. Я тут, чтобы защитить. Что сказали Ребров и Ярмоленко перед Чехией?

Смотрите запись пресс-конференции наставника и игрока сине-желтых с переводом от Sport.ua!

09 сентября 2024, 21:46 |
1025
2
ВИДЕО. Я тут, чтобы защитить. Что сказали Ребров и Ярмоленко перед Чехией?

10 сентября сборная Украины по футболу проведет матч второго раунда Лиги наций. Соперником украинской команды станет сборная Чехии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч с Чехией Украина проведет в столице Чехии Праге на стадионе Fortuna Arena. Начало матча запланировано в 21:45 по киевскому времени.

9 сентября Сергей Ребров и Андрей Ярмоленко провели предматчевую пресс-конференцию.

Sport.ua предлагает посмотреть запись пресс-конференции наставника и игрока «сине-желтых» с переводом!

ВИДЕО. Я тут, чтобы защитить. Что сказали Ребров и Ярмоленко перед Чехией?

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сборная Украины по футболу сборная Чехии по футболу Чехия - Украина Лига наций видео Сергей Ребров Андрей Ярмоленко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Nick.Grabowski
Реброву не варто переживати стосовно результату або звільнення.
Те зборище егоїстів, нарцисів та понторізів важко назвати командою. 
Який би тренер їх не тренував - толку буде мало.
Нема колективу, дійсно дружнього та єдиного, є якась солянка, щоб вгодити дк, шд, шаблію, агентам та експертам.
Імітація команди є, але в реальності там нема команди однодумців, які мають спільні цілі та мрії. 
Український тренер (інший, новий замість Реброва) нічого суттєво не змінить.
Авторитетний та реально зацікавлений іноземець сюди не приїде. 
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C.Пеклов
Головне, що вони скажуть після гри з Чехією...
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