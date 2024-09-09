10 сентября сборная Украины по футболу проведет матч второго раунда Лиги наций. Соперником украинской команды станет сборная Чехии.

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Матч с Чехией Украина проведет в столице Чехии Праге на стадионе Fortuna Arena. Начало матча запланировано в 21:45 по киевскому времени.

9 сентября Сергей Ребров и Андрей Ярмоленко провели предматчевую пресс-конференцию.

Sport.ua предлагает посмотреть запись пресс-конференции наставника и игрока «сине-желтых» с переводом!

ВИДЕО. Я тут, чтобы защитить. Что сказали Ребров и Ярмоленко перед Чехией?