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Лига наций
09 сентября 2024, 21:48 | Обновлено 09 сентября 2024, 21:53
4493
2

Скандального игрока Динамо выгнали из сборной. Он – лучший бомбардир страны

Хольц объяснил, почему Жерсон Родригеш не попал в заявку Люксембурга на матчи Лиги наций

09 сентября 2024, 21:48 | Обновлено 09 сентября 2024, 21:53
4493
2
Скандального игрока Динамо выгнали из сборной. Он – лучший бомбардир страны
Inatagram. Жерсон Родригеш

29-летний форвард сборной Люксембурга Жерсон Родригеш, который на правах аренды из киевского Динамо выступает за китайский клуб Гуанси Халиао, был исключен из заявки национальной команды на матчи Лиги наций 2024/25.

Такое решение принял наставник сборной Люксембурга Люк Хольц, объяснив его:

«Не хочу скрывать, что его физическое состояние меня беспокоит. Если он хочет продолжать играть на профессиональном уровне, пусть что-нибудь с этим делает.

Это не пренебрежение с моей стороны, чисто дисциплинарное решение. Причины этой санкции остаются внутренними. Я хотел послать сигнал Жерсону. Для него это тоже полезно. О возвращении в сборную Родригеса говорить еще рано».

Жерсон является лучшим бомбардиром в истории Люксембурга. На его счету 17 голов.

В Лиге наций Люксембург выступает в группе 3 Дивизиона С вместе с беларусью, Болгарией и Северной Ирландией.

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Жерсон Родригеш сборная Люксембурга по футболу Лига наций Люк Хольц Динамо Киев
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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protasov_lyopu_dadaj
аффтар перепутал Люксембург и Лихтейнштейн
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+2
дыряво с пердя 🤣
Герреро еще из сборной панамы не выгнали
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-6
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