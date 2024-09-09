Скандального игрока Динамо выгнали из сборной. Он – лучший бомбардир страны
Хольц объяснил, почему Жерсон Родригеш не попал в заявку Люксембурга на матчи Лиги наций
29-летний форвард сборной Люксембурга Жерсон Родригеш, который на правах аренды из киевского Динамо выступает за китайский клуб Гуанси Халиао, был исключен из заявки национальной команды на матчи Лиги наций 2024/25.
Такое решение принял наставник сборной Люксембурга Люк Хольц, объяснив его:
«Не хочу скрывать, что его физическое состояние меня беспокоит. Если он хочет продолжать играть на профессиональном уровне, пусть что-нибудь с этим делает.
Это не пренебрежение с моей стороны, чисто дисциплинарное решение. Причины этой санкции остаются внутренними. Я хотел послать сигнал Жерсону. Для него это тоже полезно. О возвращении в сборную Родригеса говорить еще рано».
Жерсон является лучшим бомбардиром в истории Люксембурга. На его счету 17 голов.
В Лиге наций Люксембург выступает в группе 3 Дивизиона С вместе с беларусью, Болгарией и Северной Ирландией.
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