Суркис дал последний шанс украинцу. В Динамо он пока не будет играть

Нападающий киевского «Динамо» Владислав Супряга стал игроком «Зари». Супряга будет играть за луганский клуб на правах аренды.

По информации украинского журналиста Игоря Цыганыка, президент «Динамо» Игорь Суркис все еще рассчитывает на Супрягу и ждет его возвращения в киевский клуб. Суркис дал Супряге последний шанс проявить себя. «Динамо» отдало Супрягу в аренду для того, чтобы он получил больше игровой практики и обрел уверенность.

В прошлом сезоне Супряга провел за «Динамо» восемь матчей. Голов не забивал, но отдал две результативные передачи.