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  4. Тренер сборной Чехии: «Украина действовала хорошо против Албании»
Лига наций
09 сентября 2024, 19:06 |
299
0

Тренер сборной Чехии: «Украина действовала хорошо против Албании»

Иван Гашек – о матче со сборной Украины

09 сентября 2024, 19:06 |
299
0
Тренер сборной Чехии: «Украина действовала хорошо против Албании»
УАФ. Иван Гашек

10 сентября сборная Украины по футболу проведет матч второго раунда Лиги наций. Соперником украинской команды станет сборная Чехии.

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Матч с Чехией Украина проведет в столице Чехии Праге на стадионе Fortuna Arena. Начало матча запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Главный тренер сборной Чехии Иван Гашек поделился ожиданиями от этого поединка.

«Изменения в стартовом составе на матч с Украиной по сравнению с игрой против Грузии обязательно будут. Сейчас я не буду обсуждать тактические схемы и наш план на поединок. Нам стоит изменить атмосферу в команде. Мы принимаем и понимаем критику от болельщиков и журналистов.

Мы смотрели игру Украины против Албании. Албанцы провели очень сильный матч, но и Украина действовала хорошо. Мы должны быть готовы к соответствующему настрою украинцев на встречу с нами. Мы понимаем, что тактические схемы у украинцев и грузин разные, но и команда Реброва хорошо умеет играть на контратаках», – сказал Гашек.

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Иван Гашек сборная Украины по футболу пресс-конференция сборная Чехии по футболу Лига наций Чехия - Украина сборная Албании по футболу
Дмитро Олійник Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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