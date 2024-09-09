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09 сентября 2024, 19:34 | Обновлено 09 сентября 2024, 19:44
4238
6

Продолжает позориться. Предатель Тимощук сыграл матч на болотах

Анатолий принял участие в товарищеском матче

09 сентября 2024, 19:34 | Обновлено 09 сентября 2024, 19:44
4238
6
Продолжает позориться. Предатель Тимощук сыграл матч на болотах
Анатолий Тимощук

Бывший игрок сборной Украины и донецкого «Шахтера» Анатолий Тимощук продолжает позориться на болотах.

Тимощук принял участие в товарищеском матче в россии, в котором сыграли питерский «зенит» и казахский «Кайрат» (4:3). Тимощук провел на поле 20 минут.

Напомним, Анатолий Тимощук после полномасштабного вторжения продолжает работать в структуре питерского «зенита» и молчит о террористической войне, которую ведет россия.

Ранее бывшая Тимощука рассказала, что он отмазывает сына жены от армии россии.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Vitalii Bidulko
І нахіба цю новину???!!!
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0
Main
А дерьмо особо внешне не поменялось
Консервация на болотах
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-1
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