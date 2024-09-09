Продолжает позориться. Предатель Тимощук сыграл матч на болотах
Анатолий принял участие в товарищеском матче
Бывший игрок сборной Украины и донецкого «Шахтера» Анатолий Тимощук продолжает позориться на болотах.
Тимощук принял участие в товарищеском матче в россии, в котором сыграли питерский «зенит» и казахский «Кайрат» (4:3). Тимощук провел на поле 20 минут.
Напомним, Анатолий Тимощук после полномасштабного вторжения продолжает работать в структуре питерского «зенита» и молчит о террористической войне, которую ведет россия.
Ранее бывшая Тимощука рассказала, что он отмазывает сына жены от армии россии.
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