Бывший игрок сборной Украины и донецкого «Шахтера» Анатолий Тимощук продолжает позориться на болотах.

Тимощук принял участие в товарищеском матче в россии, в котором сыграли питерский «зенит» и казахский «Кайрат» (4:3). Тимощук провел на поле 20 минут.

Напомним, Анатолий Тимощук после полномасштабного вторжения продолжает работать в структуре питерского «зенита» и молчит о террористической войне, которую ведет россия.

Ранее бывшая Тимощука рассказала, что он отмазывает сына жены от армии россии.