Леся Цуренко – Ева Лис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

9 сентября украинская теннисистка Леся Цуренко (№91 WTA) начнет выступления в основе хардового турнира WTA 250 в Монастире (Тунис).

В первом раунде украинка сразится с Евой Лис из Германии (№126 WTA). Встреча состоится вторым заупском на корте №1 после матча Нугрохо – Хонтама. Ориентировочное время начала поединка – 19:30 по Киеву.

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Это будет 2-я встреча теннисисток, первую выиграла Цуренко.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Элизе Мертенс (№32 WTA) или Анастасии Захаровой (№146 WTA).

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