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  4. Леся Цуренко – Ева Лис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
09 сентября 2024, 18:19 |
88
0

Леся Цуренко – Ева Лис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга в Монастире

09 сентября 2024, 18:19 |
88
0
Леся Цуренко – Ева Лис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

9 сентября украинская теннисистка Леся Цуренко (№91 WTA) начнет выступления в основе хардового турнира WTA 250 в Монастире (Тунис).

В первом раунде украинка сразится с Евой Лис из Германии (№126 WTA). Встреча состоится вторым заупском на корте №1 после матча Нугрохо – Хонтама. Ориентировочное время начала поединка – 19:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 2-я встреча теннисисток, первую выиграла Цуренко.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Элизе Мертенс (№32 WTA) или Анастасии Захаровой (№146 WTA).

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Ева Лис Леся Цуренко смотреть онлайн WTA Монастир
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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