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Украина. Премьер лига
09 сентября 2024, 17:32 | Обновлено 09 сентября 2024, 17:38
218
0

Это уже было. Минай объявил о расставании с голкипером

Закарпатскую команду покинул Александр Бандура

09 сентября 2024, 17:32 | Обновлено 09 сентября 2024, 17:38
218
0
Это уже было. Минай объявил о расставании с голкипером
ФК Минай. Александр Бандура

Клуб «Минай», выступающий в Первой лиге чемпионата Украины, поблагодарил за сотрудничество легенду украинского вратарского цеха Александра Бандуру.

Сообщается, что действие контракта «Миная» с голкипером прекращено по соглашению сторон.

Бандура стал игроком закарпатской команды 2 февраля 2022 года. С тех пор он провел за «Минай» 50 матчей, в 13-ти из которых сохранил свои ворота «сухими».

Напомним, в декабре 2023 года Бандура уже покидал «Минай», но в январе 2024-го клуб объявил о возвращении вратаря.

Ранее в «Минае» отреагировали на слухи о расследовании в клубе в отношении игры команды с «Нивой» Тернополь.

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Первая лига Украины Минай Александр Бандура трансферы
Юрій Остроумов Источник: ФК Минай
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