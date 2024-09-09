Это уже было. Минай объявил о расставании с голкипером

Клуб «Минай», выступающий в Первой лиге чемпионата Украины, поблагодарил за сотрудничество легенду украинского вратарского цеха Александра Бандуру.

Сообщается, что действие контракта «Миная» с голкипером прекращено по соглашению сторон.

Бандура стал игроком закарпатской команды 2 февраля 2022 года. С тех пор он провел за «Минай» 50 матчей, в 13-ти из которых сохранил свои ворота «сухими».

Напомним, в декабре 2023 года Бандура уже покидал «Минай», но в январе 2024-го клуб объявил о возвращении вратаря.

Ранее в «Минае» отреагировали на слухи о расследовании в клубе в отношении игры команды с «Нивой» Тернополь.