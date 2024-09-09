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  4. Синнер на US Open подтвердил гегемонию европейцев в АТР-туре. Что у других?
US Open
09 сентября 2024, 16:00 |
169
0

Синнер на US Open подтвердил гегемонию европейцев в АТР-туре. Что у других?

Итальянец стал триумфатором мейджора в Нью-Йорке

09 сентября 2024, 16:00 |
169
0
Синнер на US Open подтвердил гегемонию европейцев в АТР-туре. Что у других?
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Итальянский теннисист Янник Синнер, который лидирует в мировом рейтинге, стал победителем Открытого чемпионата США, обыграв в финале американца Тейлора Фритца

Таким образом, последние 79 титулов из 80 среди мужчин на турнирах Grand Slam выиграли представители Европы.

За этот период единственным неевропейцем, взявшим гранд-титул, был аргентинец Хуан Мартин дель Потро - чемпион US Open 2009.

Ранее сообщалось, что легендарный Борис Беккер выступил с заявлением после победы Янника Синнера на US Open.

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US Open 2024 Янник Синнер Тейлор Фритц
Юрій Остроумов Источник: Opta
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