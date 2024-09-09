Синнер на US Open подтвердил гегемонию европейцев в АТР-туре. Что у других?

Итальянский теннисист Янник Синнер, который лидирует в мировом рейтинге, стал победителем Открытого чемпионата США, обыграв в финале американца Тейлора Фритца

Таким образом, последние 79 титулов из 80 среди мужчин на турнирах Grand Slam выиграли представители Европы.

За этот период единственным неевропейцем, взявшим гранд-титул, был аргентинец Хуан Мартин дель Потро - чемпион US Open 2009.

Ранее сообщалось, что легендарный Борис Беккер выступил с заявлением после победы Янника Синнера на US Open.