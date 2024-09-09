US Open09 сентября 2024, 16:00 |
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Синнер на US Open подтвердил гегемонию европейцев в АТР-туре. Что у других?
Итальянец стал триумфатором мейджора в Нью-Йорке
09 сентября 2024, 16:00 |
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Итальянский теннисист Янник Синнер, который лидирует в мировом рейтинге, стал победителем Открытого чемпионата США, обыграв в финале американца Тейлора Фритца
Таким образом, последние 79 титулов из 80 среди мужчин на турнирах Grand Slam выиграли представители Европы.
За этот период единственным неевропейцем, взявшим гранд-титул, был аргентинец Хуан Мартин дель Потро - чемпион US Open 2009.
Ранее сообщалось, что легендарный Борис Беккер выступил с заявлением после победы Янника Синнера на US Open.
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