Легендарный Беккер выступил с заявлением после победы Синнера на US Open

Экс-первая ракетка мира Борис Беккер, который в свое время шесть раз побеждал на турнирах серии Grand Slam, обратился с поздравительными словами к итальянскому теннисисту Яннику Синнеру, который стал победителем Открытого чемпионата США.

«Вперед, Янник! Твои сила духа, смелость и желание быть лучшим среди лучших – краеугольный камень твоего успеха здесь, на US Open! Ты уже вошёл в историю, став первым итальянцем, который выиграл этот турнир. После нескольких трудных месяцев, когда на карту было поставлено все, твоя непоколебимая вера в правду имела решающее значение! Кстати, у меня слабость к рыжим… Отпразднуй это событие с близкими и наслаждайся триумфом!» –написал Беккер в твиттере.

Ранее стало известно, сколько заработал Янник Синнер победой на US Open и вообще в карьере.