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US Open
09 сентября 2024, 15:26 | Обновлено 09 сентября 2024, 15:40
70
0

Фритц пояснил свой результат на US Open, в котором он дошел до финала

Американец – о выступлении на нью-йоркском мейджоре

09 сентября 2024, 15:26 | Обновлено 09 сентября 2024, 15:40
70
0
Фритц пояснил свой результат на US Open, в котором он дошел до финала
Getty Images/Global Images Ukraine. Тейлор Фритц

Американский теннисист Тейлор Фритц, который занимает 7-е место в мировом рейтинге, после поражения от Янника Синнера в финале US Open заявил, что может повторить подобный результат на еще одном турнире Grand Slam.

«Самое главное, что я играл надежно на турнире, на своем уровне. Не думаю, что в какой-то момент мне казалось, что я играю невероятно. Меня обнадеживает, что я смог добиться этого результата, просто играя в надежный теннис. Знаю, что у меня еще много возможностей для совершенствования.

Иногда мне требовалось некоторое время, чтобы достичь определенного результата, но как только получается, то обретаю большую уверенность в том, что смогу сделать это снова. Чувствую, что это можно повторить», – заявил Фритц.

Ранее сообщалось, что Янник Синнер вошел в историческую компанию мужского тура.

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US Open 2024 Тейлор Фритц Янник Синнер
Юрій Остроумов Источник: Punto de Break
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