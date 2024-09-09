Фритц пояснил свой результат на US Open, в котором он дошел до финала

Американский теннисист Тейлор Фритц, который занимает 7-е место в мировом рейтинге, после поражения от Янника Синнера в финале US Open заявил, что может повторить подобный результат на еще одном турнире Grand Slam.

«Самое главное, что я играл надежно на турнире, на своем уровне. Не думаю, что в какой-то момент мне казалось, что я играю невероятно. Меня обнадеживает, что я смог добиться этого результата, просто играя в надежный теннис. Знаю, что у меня еще много возможностей для совершенствования.

Иногда мне требовалось некоторое время, чтобы достичь определенного результата, но как только получается, то обретаю большую уверенность в том, что смогу сделать это снова. Чувствую, что это можно повторить», – заявил Фритц.

Ранее сообщалось, что Янник Синнер вошел в историческую компанию мужского тура.