Легенда сборной Франции подверг критике Мбаппе за его слова

Бывший полузащитник сборной Франции Биксант Лизаразю, который становился чемпионом Европы и мира, раскритиковал слова капитана французской команды Килиана Мбаппе, который заявил, что не обращает внимание на критику и не беспокоится о том, что про него говорят.

«Это не слова лидера и тем более, капитана. Нельзя быть бесчувственным к чувствам болельщиков сборной Франции, к разочарованию, которое они могут испытывать, к вопросам, которые у них могут возникнуть. Это часть работы и эмоциональной связи с вашей аудиторией.

Мбаппе уже не такой взрывной и решительный, каким был. Он по-прежнему очень хороший бомбардир, очень хороший игрок, конечно. Однако он уже не так страшен, как раньше», – заявил Лизаразю.

Ранее главный тренер сборной Франции Дидье Дешам назвал причину безвольного поражения команды от Италии.