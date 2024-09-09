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  4. Легенда сборной Франции подверг критике Мбаппе за его слова
Франция
09 сентября 2024, 14:50 | Обновлено 09 сентября 2024, 15:54
581
0

Легенда сборной Франции подверг критике Мбаппе за его слова

Биксант Лизаразю недоволен позицией нападающего

09 сентября 2024, 14:50 | Обновлено 09 сентября 2024, 15:54
581
0
Легенда сборной Франции подверг критике Мбаппе за его слова
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Бывший полузащитник сборной Франции Биксант Лизаразю, который становился чемпионом Европы и мира, раскритиковал слова капитана французской команды Килиана Мбаппе, который заявил, что не обращает внимание на критику и не беспокоится о том, что про него говорят.

«Это не слова лидера и тем более, капитана. Нельзя быть бесчувственным к чувствам болельщиков сборной Франции, к разочарованию, которое они могут испытывать, к вопросам, которые у них могут возникнуть. Это часть работы и эмоциональной связи с вашей аудиторией.

Мбаппе уже не такой взрывной и решительный, каким был. Он по-прежнему очень хороший бомбардир, очень хороший игрок, конечно. Однако он уже не так страшен, как раньше», – заявил Лизаразю.

Ранее главный тренер сборной Франции Дидье Дешам назвал причину безвольного поражения команды от Италии.

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Килиан Мбаппе Биксант Лизаразю сборная Франции по футболу
Юрій Остроумов Источник: RMC Sport
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