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Испания
09 сентября 2024, 15:13 | Обновлено 09 сентября 2024, 15:50
1200
2

«Абсолютный приоритет». Тренер Жироны назвал самый главный турнир сезона

Приоритет только для Ла Лиги

09 сентября 2024, 15:13 | Обновлено 09 сентября 2024, 15:50
1200
2
«Абсолютный приоритет». Тренер Жироны назвал самый главный турнир сезона
Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер «Жироны» Мичел уверен, что на первое место нужно ставить выступления в чемпионате Испании, а не в Лиге чемпионов, где команда дебютирует в сентябре.

«В Лиге чемпионов мы должны быть командой, которая играет для наших болельщиков, для удовольствия. Но после ЛЧ нужно сразу забывать об этом турнире, чтобы не было похмелья. Для меня самое важное – это чемпионат Испании».

«Ла Лига для клуба – это самое важное. Мы пока даже не слишком много смотрели видео наших соперников в ЛЧ, потому что в этот момент Ла Лига для нас важнее. Чемпионат – абсолютный приоритет».

«Но мы должны не забыть получить удовольствие в Лиге чемпионов. Это важно для наших фанов. Хочется, чтобы они нами гордились», – сказал Мичел.

В Лиге чемпионов команда Виктора Цыганкова сыграет против «Милана», «Ливерпуля», «Арсенала», ПСЖ, «Фейеноорда», «Слована», ПСВ и «Штурма».

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Жирона Мичел (Мигель Анхель Санчес) Ла Лига Лига чемпионов чемпионат Испании по футболу Виктор Цыганков
Иван Зинченко Источник: Marca
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Комментарии 2
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turist86
Дивно, адже Жирона вперше в історії гратиме у ЛЧ. Можливо, такого шансу потім не буде 10 чи 15 років 
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