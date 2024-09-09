«Абсолютный приоритет». Тренер Жироны назвал самый главный турнир сезона
Приоритет только для Ла Лиги
Тренер «Жироны» Мичел уверен, что на первое место нужно ставить выступления в чемпионате Испании, а не в Лиге чемпионов, где команда дебютирует в сентябре.
«В Лиге чемпионов мы должны быть командой, которая играет для наших болельщиков, для удовольствия. Но после ЛЧ нужно сразу забывать об этом турнире, чтобы не было похмелья. Для меня самое важное – это чемпионат Испании».
«Ла Лига для клуба – это самое важное. Мы пока даже не слишком много смотрели видео наших соперников в ЛЧ, потому что в этот момент Ла Лига для нас важнее. Чемпионат – абсолютный приоритет».
«Но мы должны не забыть получить удовольствие в Лиге чемпионов. Это важно для наших фанов. Хочется, чтобы они нами гордились», – сказал Мичел.
В Лиге чемпионов команда Виктора Цыганкова сыграет против «Милана», «Ливерпуля», «Арсенала», ПСЖ, «Фейеноорда», «Слована», ПСВ и «Штурма».
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