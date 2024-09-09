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Украина. Премьер лига
09 сентября 2024, 14:30 | Обновлено 09 сентября 2024, 14:42
449
0

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал украинского защитника

Скиба получил контракт на 2 года

09 сентября 2024, 14:30 | Обновлено 09 сентября 2024, 14:42
449
0
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал украинского защитника
ФК Черноморец. Евгений Скиба

Клуб УПЛ «Черноморец» объявил о переходе защитника команды Первой лиги «Минай» Евгения Скибы. Игрок подписал контракт на два сезона.

21-летний футболист в минувшем сезоне провел 32 матча, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. В текущем сезоне Первой лиги успел отыграть 2 матча.

Одесская команда неудачно начала новый сезон УПЛ, набрав три очка после пяти туров.

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Иван Зинченко Источник: ФК Черноморец
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