Украина. Премьер лига09 сентября 2024, 14:30 | Обновлено 09 сентября 2024, 14:42
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ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал украинского защитника
Скиба получил контракт на 2 года
09 сентября 2024, 14:30 | Обновлено 09 сентября 2024, 14:42
449
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Клуб УПЛ «Черноморец» объявил о переходе защитника команды Первой лиги «Минай» Евгения Скибы. Игрок подписал контракт на два сезона.
21-летний футболист в минувшем сезоне провел 32 матча, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. В текущем сезоне Первой лиги успел отыграть 2 матча.
Одесская команда неудачно начала новый сезон УПЛ, набрав три очка после пяти туров.
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