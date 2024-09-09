ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал украинского защитника

Клуб УПЛ «Черноморец» объявил о переходе защитника команды Первой лиги «Минай» Евгения Скибы. Игрок подписал контракт на два сезона.

21-летний футболист в минувшем сезоне провел 32 матча, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. В текущем сезоне Первой лиги успел отыграть 2 матча.

Одесская команда неудачно начала новый сезон УПЛ, набрав три очка после пяти туров.