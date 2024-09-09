Больше, чем сообщалось. Бенфика официально назвала сумму трансфера Трубина

Летом минувшего года голкипер сборной Украины Анатолий Трубин перешел из «Шахтера» в «Бенфику».

Тогда клубы официально решили не объявлять финансовые подробности сделки, хотя в СМИ писали о том, что «Шахтер» получил 10 миллионов евро, а также может рассчитывать на 1 миллион в виде бонусов и на 40% от последующей перепродажи игрока.

В минувшее воскресенье «Бенфика» опубликовала официальный финансовый отчет о деятельности клуба в сезоне-2023/24. В нем, среди прочего, отмечается, что трансфер Трубина обошелся клубу в 11,5 миллионов евро. Также дополнительно значится, что 40% от следующей продажи голкипера португальцы действительно будут должны перевести «Шахтеру».

Анатолий Трубин имеет контракт с «Бенфикой» до лета 2028 года. За «орлов» украинский вратарь провел 52 официальных матча.