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  4. Больше, чем сообщалось. Бенфика официально назвала сумму трансфера Трубина
Португалия
09 сентября 2024, 14:12 |
1947
0

Больше, чем сообщалось. Бенфика официально назвала сумму трансфера Трубина

Анатолий переехал в Португалию из «Шахтера» летом минувшего года

09 сентября 2024, 14:12 |
1947
0
Больше, чем сообщалось. Бенфика официально назвала сумму трансфера Трубина
slbenfica.pt. Анатолий Трубин

Летом минувшего года голкипер сборной Украины Анатолий Трубин перешел из «Шахтера» в «Бенфику».

Тогда клубы официально решили не объявлять финансовые подробности сделки, хотя в СМИ писали о том, что «Шахтер» получил 10 миллионов евро, а также может рассчитывать на 1 миллион в виде бонусов и на 40% от последующей перепродажи игрока.

В минувшее воскресенье «Бенфика» опубликовала официальный финансовый отчет о деятельности клуба в сезоне-2023/24. В нем, среди прочего, отмечается, что трансфер Трубина обошелся клубу в 11,5 миллионов евро. Также дополнительно значится, что 40% от следующей продажи голкипера португальцы действительно будут должны перевести «Шахтеру».

Анатолий Трубин имеет контракт с «Бенфикой» до лета 2028 года. За «орлов» украинский вратарь провел 52 официальных матча.

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Анатолий Трубин Бенфика Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: O Jogo
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