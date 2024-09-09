Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лучано СПАЛЛЕТТИ: «В пятницу мы были чем-то больше, чем командой»
Лига наций
09 сентября 2024, 13:16 |
62
0

Лучано СПАЛЛЕТТИ: «В пятницу мы были чем-то больше, чем командой»

Тренер сборной Италии – об уровне нынешней команды

09 сентября 2024, 13:16 |
62
0
Лучано СПАЛЛЕТТИ: «В пятницу мы были чем-то больше, чем командой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спаллетти

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти оценил кадровый потенциал «Скуадры Адзурры»:

«Я слышу противоречивые разговоры о нашей сборной. Я всегда отталкиваюсь от своей мысли, что у такой нации, как Италия, всегда найдется 20 игроков, чтобы составить сильную команду. Эти предположения будут существовать всегда, независимо от периода.

Может быть, нужно уметь понимать эпоху. Например, в этот период у нас нет настоящих чистокровных «технарей», как Баджо, Дель Пьеро или Тотти.

Но у нас есть многие, кто умеет делать многие вещи: адаптироваться, идти на самопожертвование... И эти факторы могут сыграть решающую роль.

В пятницу (победа 3:1 над Францией, – прим.) мы были чем-то больше, чем командой – мы были братьями, которые объединились в команду. И это тот ключ, который находит решение любой трудности».

По теме:
Израиль – Италия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Доннарумма прокомментировал гол от Франции уже на 14-й секунде матча
СПАЛЛЕТТИ: «Нельзя было сожалеть о пропущенном быстром голе»
Лучано Спаллетти сборная Италии по футболу
Олег Дидух Источник: Tuttomercatoweb
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Они друзья». Леоненко пояснил, почему Ребров не уйдет из сборной Украины
Футбол | 08 сентября 2024, 16:57 14
«Они друзья». Леоненко пояснил, почему Ребров не уйдет из сборной Украины
«Они друзья». Леоненко пояснил, почему Ребров не уйдет из сборной Украины

Эксперт уверен, что нынешний наставник сине-желтых доработает свой контракт до конца

Тень Мариуполя. Лимиты ФИФА не помешали Черноморцу стать фармом Шахтера?
Футбол | 09 сентября 2024, 08:56 46
Тень Мариуполя. Лимиты ФИФА не помешали Черноморцу стать фармом Шахтера?
Тень Мариуполя. Лимиты ФИФА не помешали Черноморцу стать фармом Шахтера?

Семь арендованных игроков у «горняков» наталкивают болельщиков на аналогии с экс-командой Бабича

Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Футбол | 08.09.2024, 18:28
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Сплошная экзотика. Стало известно, где может продолжить карьеру Ракицкий
Футбол | 08.09.2024, 18:50
Сплошная экзотика. Стало известно, где может продолжить карьеру Ракицкий
Сплошная экзотика. Стало известно, где может продолжить карьеру Ракицкий
Вместе с Роналду. 2 ветерана сборной Украины попали в престижную команду
Футбол | 09.09.2024, 12:08
Вместе с Роналду. 2 ветерана сборной Украины попали в престижную команду
Вместе с Роналду. 2 ветерана сборной Украины попали в престижную команду
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Милевский назвал главную проблему сборной Украины после матча с Албанией
Милевский назвал главную проблему сборной Украины после матча с Албанией
08.09.2024, 07:01 7
Футбол
Стала известна победительница US Open 2024
Стала известна победительница US Open 2024
08.09.2024, 01:15 16
Теннис
Украина – Албания – 1:2. Фиаско в Праге. Видео голов и обзор матча
Украина – Албания – 1:2. Фиаско в Праге. Видео голов и обзор матча
07.09.2024, 23:45 41
Футбол
«Он этого не использовал». Чарльз назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он этого не использовал». Чарльз назвал победителя реванша Усик – Фьюри
07.09.2024, 19:51 1
Бокс
Поворознюк про Шевченко: «Андрей обещал справедливость, а выходит...»
Поворознюк про Шевченко: «Андрей обещал справедливость, а выходит...»
07.09.2024, 15:23 9
Футбол
КОСЫРИН: «Достаточно было посмотреть на Мудрика, который лузгал семечки»
КОСЫРИН: «Достаточно было посмотреть на Мудрика, который лузгал семечки»
08.09.2024, 23:00 26
Футбол
Старт в Лиге наций провалили. Сборная Украины проиграла Албании
Старт в Лиге наций провалили. Сборная Украины проиграла Албании
07.09.2024, 23:44 341
Футбол
Поворознюк нецензурно оскорбил журналиста в телефонном разговоре
Поворознюк нецензурно оскорбил журналиста в телефонном разговоре
07.09.2024, 13:08 70
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем