Лучано СПАЛЛЕТТИ: «В пятницу мы были чем-то больше, чем командой»

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти оценил кадровый потенциал «Скуадры Адзурры»:

«Я слышу противоречивые разговоры о нашей сборной. Я всегда отталкиваюсь от своей мысли, что у такой нации, как Италия, всегда найдется 20 игроков, чтобы составить сильную команду. Эти предположения будут существовать всегда, независимо от периода.

Может быть, нужно уметь понимать эпоху. Например, в этот период у нас нет настоящих чистокровных «технарей», как Баджо, Дель Пьеро или Тотти.

Но у нас есть многие, кто умеет делать многие вещи: адаптироваться, идти на самопожертвование... И эти факторы могут сыграть решающую роль.

В пятницу (победа 3:1 над Францией, – прим.) мы были чем-то больше, чем командой – мы были братьями, которые объединились в команду. И это тот ключ, который находит решение любой трудности».