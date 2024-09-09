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  4. Маркевич объяснил, повлияло ли на Украину отсутствие Мудрика и Довбика
Лига наций
09 сентября 2024, 14:30 |
870
0

Маркевич объяснил, повлияло ли на Украину отсутствие Мудрика и Довбика

Легендарный тренер считает, что звездный дуэт не помог бы сборной в матче против Албании

09 сентября 2024, 14:30 |
870
0
Маркевич объяснил, повлияло ли на Украину отсутствие Мудрика и Довбика
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью для Sport.ua поделился мнением, повлияло ли на национальную сборную Украины отсутствие Михаила Мудрика и Артема Довбика в матче 1-го тура Лиги наций против Албании (1:2).

«Думаю, что их отсутствие не повлияло. Ведь они действуют в схожей манере с Владиславом Кабаевым и Романом Яремчуком. К тому же, неизвестно, в каких кондициях находится Мудрик, который не имеет достаточной игровой практики на клубном уровне тогда, как Кабаев сейчас феерит в «Динамо»

Ошибка Кабаева во время второго гола Албании? В том игровом эпизоде не обошлось без коллективной недоработки, хотя трудно понять, почему Кабаев банально не подстраховал Виталия Миколенко, который бросился помогать вратарю Анатолию Трубину».

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Мирон Маркевич сборная Украины по футболу сборная Албании по футболу Лига наций Украина - Албания Михаил Мудрик Артем Довбик
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Источник
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