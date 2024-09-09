Маркевич объяснил, повлияло ли на Украину отсутствие Мудрика и Довбика

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью для Sport.ua поделился мнением, повлияло ли на национальную сборную Украины отсутствие Михаила Мудрика и Артема Довбика в матче 1-го тура Лиги наций против Албании (1:2).

«Думаю, что их отсутствие не повлияло. Ведь они действуют в схожей манере с Владиславом Кабаевым и Романом Яремчуком. К тому же, неизвестно, в каких кондициях находится Мудрик, который не имеет достаточной игровой практики на клубном уровне тогда, как Кабаев сейчас феерит в «Динамо»

Ошибка Кабаева во время второго гола Албании? В том игровом эпизоде не обошлось без коллективной недоработки, хотя трудно понять, почему Кабаев банально не подстраховал Виталия Миколенко, который бросился помогать вратарю Анатолию Трубину».