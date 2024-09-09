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  4. Маркевич назвал одну причину, которая помешала Украине победить Албанию
Лига наций
09 сентября 2024, 13:16 |
622
0

Маркевич назвал одну причину, которая помешала Украине победить Албанию

Легендарный тренер считает, что сине-желтые слишком быстро дали соперникам сравнять счет

09 сентября 2024, 13:16 |
622
0
Маркевич назвал одну причину, которая помешала Украине победить Албанию
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью для Sport.ua прокомментировал поражение национальной сборной Украины в матче 1-го тура Лиги наций против Албании (1:2):

«Контроль мяча был разве что для статистики. Наши практически ничего не делали возле владений гостей, чтобы усложнить им жизнь. Чем ближе было к воротам, тем медленнее номинальные хозяева действовали, хотя должно быть наоборот. Вот почему албанцы легко разгадывали нехитрые ходы украинцев. Хотя почему бы при потере мяча сразу не прессинговать визави, заставляя принимать ошибочные решения. Этого не было сделано как раз из-за нежелания играть в отборе. А когда албанцы без сопротивления переходили на нашу половину поля, то смело вступали в единоборства, отодвигая игру от своих ворот.

Кстати, не исключено, что все для украинцев могло закончиться счастливо, если бы они не позволили албанцам быстро сравнять счет. Это придало уверенности сопернику».

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Мирон Маркевич сборная Украины по футболу сборная Албании по футболу Лига наций Украина - Албания
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Источник
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