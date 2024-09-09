«Нам не дали». Капитан Кривбасса высказался о доигрывании матча с Шахтером

Полузащитник «Кривбасса» Дмитрий Хомченовский высказался о перенесенном матче 5-го тура Украинской Премьер-лиги между криворожским клубом и донецким «Шахтером»:

«Мы были готовы доигрывать матч. Как после окончания воздушной тревоги в день поединка, но нам не дали этого сделать; так и 25 сентября, но «Шахтер» сослался на напряженный график и не согласился на эту дату. Просто напомню, что мы закончили игру с «Бетисом» уже в пятницу по украинскому времени, весь день были в дороге и приехали в Кривой Рог после полуночи в субботу. А уже на следующий день вышли на игру с «горняками».

Напомним, проведение матча «Кривбасс» – «Шахтер» было запланировано на 1 сентября 2024 года. Игра началась в 18:00 по киевскому времени, но на 50-й минуте при счете 1:0 в пользу «горняков» (гол забил Степаненко) поединок пришлось прервать из-за воздушной тревоги. Впоследствии было принято решение о доигровке матча в другую дату.