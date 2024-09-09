«Будем откровенны». Экс-игрок сборной поведал, что нужно делать с Ребровым

Бывший футболист национальной сборной Украины Евгений Левченко высказался о возможном увольнении главного тренера «сине-желтых» Сергея Реброва после поражения от Албании (1:2) в матче 1-го тура Лиги наций:

«Я еще раз хотел бы сказать, что все то, что будут говорить о «надо как можно скорее менять тренера, он уже ничего не может сделать с командой» – я думаю, что это очень поспешно. Мне кажется, что если тренер соответствует, критериям УАФ, например, футбольному обществу, то надо с ним продолжать работу, надо поддерживать на 100 процентов, надо полностью давать ему карт-бланш.

Если мы все увидим, что этого не происходит... Я понимаю, что мы, будем говорить откровенно, не видели так много игр, – это очень важно – когда мы на 100 процентов видим, что эта сборная легко может победить соперника.

И здесь две вещи, мне кажется: либо нам надо изменить наш подход к сборной, сказать: «Мы не можем легко побеждать таких соперников, как Румыния или Албания», либо мы говорим, что не используем наш потенциал на 100 процентов с этой сборной. Тогда надо посмотреть тренеру и сказать: могу я этого добиться или нет».