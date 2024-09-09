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  4. «Будем откровенны». Экс-игрок сборной поведал, что нужно делать с Ребровым
Лига наций
09 сентября 2024, 08:57 |
5336
6

«Будем откровенны». Экс-игрок сборной поведал, что нужно делать с Ребровым

Евгений Левченко высказался о возможном увольнении главного тренера «сине-желтых»

09 сентября 2024, 08:57 |
5336
6
«Будем откровенны». Экс-игрок сборной поведал, что нужно делать с Ребровым
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Бывший футболист национальной сборной Украины Евгений Левченко высказался о возможном увольнении главного тренера «сине-желтых» Сергея Реброва после поражения от Албании (1:2) в матче 1-го тура Лиги наций:

«Я еще раз хотел бы сказать, что все то, что будут говорить о «надо как можно скорее менять тренера, он уже ничего не может сделать с командой» – я думаю, что это очень поспешно. Мне кажется, что если тренер соответствует, критериям УАФ, например, футбольному обществу, то надо с ним продолжать работу, надо поддерживать на 100 процентов, надо полностью давать ему карт-бланш.

Если мы все увидим, что этого не происходит... Я понимаю, что мы, будем говорить откровенно, не видели так много игр, – это очень важно – когда мы на 100 процентов видим, что эта сборная легко может победить соперника.

И здесь две вещи, мне кажется: либо нам надо изменить наш подход к сборной, сказать: «Мы не можем легко побеждать таких соперников, как Румыния или Албания», либо мы говорим, что не используем наш потенциал на 100 процентов с этой сборной. Тогда надо посмотреть тренеру и сказать: могу я этого добиться или нет».

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Дмитро Вербинський Источник: Трибуна
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Burevestnik
за останнє десятиліття самий продуктивний тренер збірних Петраков
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+3
Перець
Один турнір програли ,тепер цей програємо і почнемо тоді думати 
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+3
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nick07
"Тімур, какіх, бл**ь реформ тебе нє хватаєт?" (с)
Та вже достатньо проведено матчів щоб зрозуміти що з Ребровим результату не буде - жодного матчу де збірна б грала розкуто, впевнено та з потрібним результатом
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+1
Main
Будем откровенны - Сережку надо гнать из сборной подсрачниками
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0
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