Известный эксперт назвал игрока Динамо и сборной Украины, у которого спад

7 сентября сборная Украины по футболу провела матч 1-го раунда Лиги наций. Соперником украинской команды была сборная Албании.

Матч с Албанией Украина провела в столице Чехии Праге на стадионе Epet Arena. Украинская команда потерпела поражение со счетом 1:2.

Бывший тренер и известный эксперт Олег Федорчук высказался об участии в этом матче Владимира Бражко.

«У Владимира Бражко сейчас спад. Он выглядит на 20% слабее, чем на Евро-2024. В «Динамо» он не доигрывает. Что-то у него происходит в организме», – сказал Федорчук.