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Лига наций
09 сентября 2024, 09:11 |
1698
1

Известный эксперт назвал игрока Динамо и сборной Украины, у которого спад

Олег Федорчук выделил Владимира Бражка

09 сентября 2024, 09:11 |
1698
1
Известный эксперт назвал игрока Динамо и сборной Украины, у которого спад
Getty Images/Global Images Ukraine. Владимира Бражко

7 сентября сборная Украины по футболу провела матч 1-го раунда Лиги наций. Соперником украинской команды была сборная Албании.

Матч с Албанией Украина провела в столице Чехии Праге на стадионе Epet Arena. Украинская команда потерпела поражение со счетом 1:2.

Бывший тренер и известный эксперт Олег Федорчук высказался об участии в этом матче Владимира Бражко.

«У Владимира Бражко сейчас спад. Он выглядит на 20% слабее, чем на Евро-2024. В «Динамо» он не доигрывает. Что-то у него происходит в организме», – сказал Федорчук.

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Олег Федорчук Владимир Бражко сборная Украины по футболу сборная Албании по футболу Лига наций Украина - Албания
Дмитро Олійник Источник: zbirna.com
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Комментарии 1
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Gargantua81
Бражко надо перестать прятаться и больше брать игру на себя. Он должен выступать конструктором атак и много бить издали.
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