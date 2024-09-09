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Лига наций
09 сентября 2024, 07:54 | Обновлено 09 сентября 2024, 07:55
710
0

«Надо дать время». Левченко рассказал, в чем проблема Мудрика

Бывший футболист сборной Украины высказался по поводу украинского вингера

09 сентября 2024, 07:54 | Обновлено 09 сентября 2024, 07:55
710
0
«Надо дать время». Левченко рассказал, в чем проблема Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко высказался относительно украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика:

«Если Мудрик ловит волну, то он очень поможет нам. Но будем говорить откровенно: мы видели очень много игр с Мудриком, когда он заигрывается.

Я всегда говорил, что Мудрик, когда он играет, принесет нам много пользы. Можно говорить, что Мудрик иногда заигрывается и играет еще не в зрелый футбол, но это не так. Он рискует, он берет игру на себя, но решения, которые он принимает не всегда еще зрелые, я бы сказал. Поэтому здесь надо дать время.

Я понимаю, что это выглядит и звучит очень странно, когда этот футболист уже играет в такой команде, как «Челси», но имеем, что имеем. Потому что Мудрик – это не игрок, который играет очень, скажем откровенно, на команду. Это игрок неординарный, который может принять решение. Если он очень на коне – тогда он поможет».

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Евгений Левченко Михаил Мудрик сборная Украины по футболу Лига наций
Дмитро Вербинський Источник: Трибуна
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