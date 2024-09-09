«Надо дать время». Левченко рассказал, в чем проблема Мудрика

Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко высказался относительно украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика:

«Если Мудрик ловит волну, то он очень поможет нам. Но будем говорить откровенно: мы видели очень много игр с Мудриком, когда он заигрывается.

Я всегда говорил, что Мудрик, когда он играет, принесет нам много пользы. Можно говорить, что Мудрик иногда заигрывается и играет еще не в зрелый футбол, но это не так. Он рискует, он берет игру на себя, но решения, которые он принимает не всегда еще зрелые, я бы сказал. Поэтому здесь надо дать время.

Я понимаю, что это выглядит и звучит очень странно, когда этот футболист уже играет в такой команде, как «Челси», но имеем, что имеем. Потому что Мудрик – это не игрок, который играет очень, скажем откровенно, на команду. Это игрок неординарный, который может принять решение. Если он очень на коне – тогда он поможет».