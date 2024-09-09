Испания09 сентября 2024, 04:21 | Обновлено 09 сентября 2024, 04:25
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Испания разучилась проигрывать. Когда в последний раз была неудача?
Победители Евро-2024 неудержимы
09 сентября 2024, 04:21 | Обновлено 09 сентября 2024, 04:25
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В воскресенье, 8 сентября, в матче Лиги наций сборняа Испании на выезде разгромила команды Швейцарии со счетом 4:1.
Испанцы продлили свою беспроигрышную серию до 17 матчей – 15 побед и 2 ничьих.
Последнее поражение команды датировано мартом 2023 года в игре против Шотландии (0:2) в квалификации к чемпионату Европы.
Напомним, за этот период «Фурия Роха» выиграла Лигу наций и Евро-2024.
Ранее главный тренер Испании рассказал, почему команда разгромила Швейцарию в Лиге наций.
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