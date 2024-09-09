Кучер рассказал, что было не так с Шапаренко и Судаковым против Албании
Экс-игрок – о полузащитниках сборной Украины
Бывший защитник сборной Украины Александр Кучер высказал мнение о том, отчего в матче Лиге наций с Албанией (1:2) с отсутствием креатива сыграли полузащитники Николай Шапаренко и Георгий Судаков.
«Опять же, я повторюсь, албанцы сыграли строго и агрессивно. Шапаренко и Судакову просто не дали сыграть, разбежаться и развернуться. Уверен, что тренер Албании Сильвиньо указал своим подопечным и на Николая, и на Георгия, что с ними надо сыграть особенно пристально. Нейтрализовали наших центральных полузащитников. Да, они искали мяч, пытались что-то создавать, но как-то это все было монотонно», – рассказаал Кучер.
Ранее Александр Кучер дал конкретный прогноз на матч Чехия – Украина в Лиге наций.
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