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  4. Кучер рассказал, что было не так с Шапаренко и Судаковым против Албании
Лига наций
09 сентября 2024, 03:27 | Обновлено 09 сентября 2024, 03:40
131
0

Кучер рассказал, что было не так с Шапаренко и Судаковым против Албании

Экс-игрок – о полузащитниках сборной Украины

09 сентября 2024, 03:27 | Обновлено 09 сентября 2024, 03:40
131
0
Кучер рассказал, что было не так с Шапаренко и Судаковым против Албании
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Бывший защитник сборной Украины Александр Кучер высказал мнение о том, отчего в матче Лиге наций с Албанией (1:2) с отсутствием креатива сыграли полузащитники Николай Шапаренко и Георгий Судаков.

«Опять же, я повторюсь, албанцы сыграли строго и агрессивно. Шапаренко и Судакову просто не дали сыграть, разбежаться и развернуться. Уверен, что тренер Албании Сильвиньо указал своим подопечным и на Николая, и на Георгия, что с ними надо сыграть особенно пристально. Нейтрализовали наших центральных полузащитников. Да, они искали мяч, пытались что-то создавать, но как-то это все было монотонно», – рассказаал Кучер.

Ранее Александр Кучер дал конкретный прогноз на матч Чехия – Украина в Лиге наций.

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Георгий Судаков Николай Шапаренко Александр Кучер Украина - Албания сборная Украины по футболу
Юрій Остроумов Источник: Украинский футбол
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