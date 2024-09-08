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Бразилия
08 сентября 2024, 19:54 |
868
0

ОФИЦИАЛЬНО. Известный в прошлом игрок Тоттенхэма и Барсы завершил карьеру

36-летний бразилец Паулиньо повесил бутсы на гвоздь

08 сентября 2024, 19:54 |
868
0
ОФИЦИАЛЬНО. Известный в прошлом игрок Тоттенхэма и Барсы завершил карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Паулиньо

36-летний хавбек Паулиньо официально объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста.

Бразильский полузащитник успел поиграть в таких грандах, как Тоттенхэм и Барселона. Также он защищал цвета Вильнюса, ФК Лодзь, Коринтианса, Гуанчжоу и Аль-Ахли Джидда.

В сборную Бразилии Паулиньо вызывался с 2011 по 2018 год. На его счету 56 сыгранных матча в футболке национальной команды и 13 забитых мячей.

Всего за карьеру он провел 457 поединка и оформил 121 гол.

Ранее портал FourFourTwo включил Паулиньо в топ-10 худших трансферов в истории Тоттенхэма.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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