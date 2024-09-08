ОФИЦИАЛЬНО. Известный в прошлом игрок Тоттенхэма и Барсы завершил карьеру
36-летний бразилец Паулиньо повесил бутсы на гвоздь
36-летний хавбек Паулиньо официально объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста.
Бразильский полузащитник успел поиграть в таких грандах, как Тоттенхэм и Барселона. Также он защищал цвета Вильнюса, ФК Лодзь, Коринтианса, Гуанчжоу и Аль-Ахли Джидда.
В сборную Бразилии Паулиньо вызывался с 2011 по 2018 год. На его счету 56 сыгранных матча в футболке национальной команды и 13 забитых мячей.
Всего за карьеру он провел 457 поединка и оформил 121 гол.
Ранее портал FourFourTwo включил Паулиньо в топ-10 худших трансферов в истории Тоттенхэма.
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