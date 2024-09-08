8 сентября состоялся матч 2-го тура группы 3 Дивизиона С Лиги наций 2024/25 между сборными Люксембурга и беларуси. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

К сожалению, клубы беларуси и национальные сборные этой недостраны, президентом которой является усатый таракан (александр лукашенко), могут играть в международных соревнованиях. УЕФА и ФИФА дисквалифицировали только команды из россии после начала полномасштабного вторжения на территорию Украины.

Единственный мяч на 76-й минуте забил Валерий Громыко, который на клубном уровне защищает цвета Кайрата из Казахстана.

Люксембург и беларусь в одном квартете также играют с Северной Ирландией и Болгарией.

Лига наций 2024/25. Дивизион С

Группа 3. 2-й тур, 8 сентября

Люксембург – беларусь – 0:1

Гол: Громыко, 76