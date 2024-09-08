Почему их допустили? Сборная страны усатого таракана победила в Лиге наций
Команда беларуси переиграла Люксембург со счетом 1:0
8 сентября состоялся матч 2-го тура группы 3 Дивизиона С Лиги наций 2024/25 между сборными Люксембурга и беларуси. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
К сожалению, клубы беларуси и национальные сборные этой недостраны, президентом которой является усатый таракан (александр лукашенко), могут играть в международных соревнованиях. УЕФА и ФИФА дисквалифицировали только команды из россии после начала полномасштабного вторжения на территорию Украины.
Единственный мяч на 76-й минуте забил Валерий Громыко, который на клубном уровне защищает цвета Кайрата из Казахстана.
Люксембург и беларусь в одном квартете также играют с Северной Ирландией и Болгарией.
Лига наций 2024/25. Дивизион С
Группа 3. 2-й тур, 8 сентября
Люксембург – беларусь – 0:1
Гол: Громыко, 76
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