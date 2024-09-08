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  4. БЕЛИК: «С таким соперником, как Албания, нужно почаще бить по воротам»
Лига наций
08 сентября 2024, 17:23 |
642
1

БЕЛИК: «С таким соперником, как Албания, нужно почаще бить по воротам»

Экс-форвард сборной Украины – о поражении от Албании

08 сентября 2024, 17:23 |
642
1
БЕЛИК: «С таким соперником, как Албания, нужно почаще бить по воротам»
ФК Шахтер. Алексей Белик

Бывший форвард сборной Украины Алексей Белик поделился впечатлениями от матча Лиги наций против Албании (поражение 1:2):

«Что касается нашей сборной, как говорят, лучшей в истории, то с таким соперником, не оскорбляя сборную Албании, нужно почаще бить по воротам, хотя бы нанести 20 ударов, xG должен быть не менее 4, 5 штанг нужно было иметь у ворот противника, а соперник пусть имел бы только 1 момент.

Тогда мы могли бы рассчитывать на успех. А я после матча смотрю, что сборная Албании и по воротам больше пробила (12 против 9), и в ворота чаще попадала (5 против 3), да и цифры xG у них лучше».

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Алексей Белик сборная Украины по футболу Украина - Албания Лига наций
Олег Дидух Источник: Sportarena
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avk2307
Як екс форварда покарали за хуліганство ? хто знає?
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