БЕЛИК: «С таким соперником, как Албания, нужно почаще бить по воротам»

Бывший форвард сборной Украины Алексей Белик поделился впечатлениями от матча Лиги наций против Албании (поражение 1:2):

«Что касается нашей сборной, как говорят, лучшей в истории, то с таким соперником, не оскорбляя сборную Албании, нужно почаще бить по воротам, хотя бы нанести 20 ударов, xG должен быть не менее 4, 5 штанг нужно было иметь у ворот противника, а соперник пусть имел бы только 1 момент.

Тогда мы могли бы рассчитывать на успех. А я после матча смотрю, что сборная Албании и по воротам больше пробила (12 против 9), и в ворота чаще попадала (5 против 3), да и цифры xG у них лучше».